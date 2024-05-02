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"بطولة عادل حكيم الدولية المفتوحة" في كرة الطاولة بين 14 و16 حزيران

2
MAY
2024
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تنظّم"روك برودكشن" برئاسة حامل لقب كأس لبنان في كرة الطاولة لعام 2019 روك حكيم "بطولة عادل حكيم الدولية المفتوحة في كرة الطاولة" بنسختها الخامسة في 14 و15 و16 حزيران الجاري في نادي غزير وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة .وسيكون عشاق الرياضة عامة وكرة الطاولة خاصة على موعد جديد مع بطولة كبيرة سيشارك فيها لاعبون ولاعبات من لبنان والخارج وستطبّق خلالها قوانين وانظمة الاتحاد الدولي للعبة .وتجمع هذه الدورة  المحترفين والهواة في الفئات التالية:
 
-الذكور: تحت ال39 سنة،40-49 سنة،50-59 سنة،فوق ال60 سنة وفئة الزوجي المفتوحة اضافة الى الفئة المفتوحة لكافة الفئات العمرية .
-الاناث:الفئة المفتوحة لجميع الفئات العمرية.
 
وانطلقت عملية تسجيل المشاركين في الدورة على ان تجري عملية التسجيل بالاتصال على الرقم: 0096171088088
وحُدّد تاريخ 7 حزيران المقبل كآخر مهلة للتسجيل.
 
واوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة روك حكيم ان التحضيرات انطلقت وتم تشكيل كافة اللجان العاملة ووجّه الشكر الى كل من سيساهم في انجاح هذا الاستحقاق وعلى رأسهم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة والشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام ومسؤولي ولجان البطولة........
 
وسُمّي فادي قسيس مديراً للبطولة.
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