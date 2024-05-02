النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم رالي الربيع في 11 و12 ايار

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي الربيع التاسع والثلاثين ، الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات لعام 2024، في 11 و12 ايار الجاري على طرقات اسفلتية.تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 262.75 كلم منها 95.86 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعدد 6 .

وانطلقت عملية تسجيل المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك على ان يُقفل باب المشاركة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 7 ايار الجاري على ان يقام الفحص التقني مساء الجمعة 10 ايار في مقر النادي المنظّم.

وسيقام الرالي على مدى يومين.ففي اليوم الأول السبت ستقام المرحلة الاستعراضية في باحة النادي المنظمة بالكسليك ابتداء من الساعة الخامسة عصراً على ان يُستكمل الرالي في يومه الثاني الأحد ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً.وسيجري حفل تتويج الفائزين عند الساعة الرابعة والدقيقة 45 عصراً في كازينو لبنان.