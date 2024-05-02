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بعد صلاح وكلوب.. فيديو لانفعال الحارس بونو أمام مدربه

2
MAY
2024
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كشف مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الحارس ياسين بونو وهو يتحدث بانفعال مع مدربه في فريق الهلال السعودي خروري خيسوس خلال مباراة الفريق الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس السعودية.
 
وأظهر الفيديو المنشور على منصة "إكس" المدرب البرتغالي وهو غاضب ويطلب من بونو التراجع والعودة من وسط الملعب قبل أن يصدر عن النجم المغربي رد فعل وصف بـ"القوي".
 
وأثار رد فعل ياسين بونو استغراب الجماهير خصوصا وأن حارس الهلال السعودي يعرف بأنه واحد من أكثر اللاعبين انضباطا وأقلهم انفعلا داخل أرضية الملعب.
 
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من المشادات الكلامية التي وقعت بين محمد صلاح ومدربه في ليفربول يورغن كلوب خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقد شهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري.
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