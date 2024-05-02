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دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

2
MAY
2024
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سجل نيكلاس فولكروج هدفا قرب نهاية الشوط الأول ليقود فريقه بروسيا دورتموند الألماني للفوز 1-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وأحرز فولكروج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليصبح، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، ثالث لاعب يهز الشباك في دور الثمانية وقبل النهائي لصالح دورتموند في نفس النسخة بعد روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2012-2013 ولارس ريكن في موسم 1996-1997.
 
وظهر سان جيرمان بصورتين متباينتين في شوطي المباراة إذ لم يشكل خطورة حقيقية في الشوط الأول لكنه كشر عن أنيابه بعد الاستراحة وحرمه إطار المرمى من التسجيل في مناسبتين لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.
 
ويقام لقاء الإياب في باريس في السابع من مايو على أن يلعب المنتصر مع الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللذين تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب الثلاثاء.
 
وسيطر سان جيرمان على الكرة في بداية الشوط الأول وكانت الجهة اليمنى أنشط بفضل انطلاقات عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي.
 
وأطلق ديمبلي تسديدتين في بداية الشوط الأول أخطأتا طريقهما إلى المرمى، بينما لم يستفد الفريق من عرضية منخفضة خطيرة لعبها اللاعب الفرنسي قرب نهاية الشوط الأول.
 
أما دورتموند فأحكم دفاعاته واعتمد على الهجمات المرتدة وكان الأخطر على المرمى ونجح في الحد من خطورة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يشكل أي خطورة على المرمى خلال الشوط الأول.
 
وتصدى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان لتسديدة أطلقها مارسيل سابيتسر من مسافة قريبة في منتصف الشوط الأول.
 
وفي الدقيقة 36، نجح دورتموند في التقدم في النتيجة بفضل فولكروج، الذي سيطر ببراعة على تمريرة طولية متقنة لعبها نيكو شلوتربيك وضعته في انفراد ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
 
وكاد سابيتسر أن يضاعف تقدم فريقه قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عندما أطلق تسديدة من مسافة قريبة أبعدها الحارس.
 
وتحسن أداء سان جيرمان كثيرا في الشوط الثاني بقيادة مبابي على أمل إدراك التعادل وأطلق برادلي باركولا تسديدة بعيدة المدى انتهت في أحضان حارس المرمى في الدقيقة 47.
 
وفي أخطر هجمات سان جيرمان أطلق مبابي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم ووصلت الكرة إلى حكيمي الذي سدد في القائم الآخر في الدقيقة 51.
 
بعدها بدقيقتين أطلق مبابي تسديدة من مسافة قريبة في أحضان الحارس جريجور كوبل.
 
ولعب ماركينيوس لاعب سان جيرمان عرضية انخفض فابيان رويز ليلعبها بالرأس من مسافة قريبة لكنها سارت بجوار القائم في الدقيقة 56.
 
وكاد دورتموند أن يعزز تقدمه عندما انطلق سانشو من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية سددها فولكروج الخالي من الرقابة فوق العارضة بعد مرور ساعة من عمر المباراة.
 
وتصدى الحارس كوبل لمحاولة ديمبلي من مسافة قريبة بعدما تلقى اللاعب الفرنسي تمريرة من مواطنه مبابي، قبل أن يهدر لاعب برشلونة السابق فرصة أخرى من مسافة قريبة قرب النهاية.
 
ورغم استمرار محاولات سان جيرمان فإنه لم يتمكن من إدراك التعادل قبل نهاية المباراة.
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