living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محكمة بريطانية تغلق قضية إفلاس أسطورة التنس بوريس بيكر

2
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت محكمة الإعسار والشركات في لندن إغلاق قضية إفلاس أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، بعد أن خلص قاض الأربعاء إلى أن المتهم فعل "كل ما يمكنه فعله بشكل معقول" لسداد عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية للدائنين.
 
فشل بيكر في سداد نحو 50 مليون جنيه استرليني (62.5 مليون دولار) لدائنيه، لكن قاضي المحكمة نيكولاس بريغز قال إنه سيكون "مخالفاً" للقانون عدم إنهاء القضية بالنظر إلى الجهود التي بذلها بيكر.
 
وكتب القاضي بريغز "في نطاق المفلسين الذين يتراوحون بين ‘الذين يحاولون بصعوبة ويفعلون كل شيء لإحباط استفسارات أمين الإفلاس' إلى ‘المتعاون الذي يوفر المعلومات ويسلم الأصول'، من الواضح أن السيد بيكر يقع على الجانب الصحيح من الخط".
 
 
وتم ترحيل بيكر، 56 عاما، إلى ألمانيا قبل عامين بعد أن قضى 8 أشهر في أحد سجون لندن بتهمة تحويل مبالغ كبيرة بشكل غير مشروع، وإخفاء أصول بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني (3.1 مليون دولار) بعد إعلان إفلاسه في عام 2017.
 
وكان قد أدين في محكمة في لندن بأربع تهم بموجب قانون الإعسار، بما في ذلك إزالة الملكية وإخفاء الديون، وتهمتين بالفشل في الكشف عن الممتلكات. تمت تبرئته من 25 تهمة أخرى، بما في ذلك تسع تهم بالفشل في تسليم جوائز غراند سلام، وميداليته الذهبية الأولمبية إلى أمناء الإفلاس.
 
وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، لكن أطلق سراحه قبل قضاء كامل مدة العقوبة بموجب برنامج ترحيل سريع للمواطنين الأجانب.
 
صعد بيكر إلى النجومية عام 1985 في عمر الـ 17 عاما عندما أصبح أول لاعب غير مصنف يفوز بلقب ويمبلدون لفردي الرجال. أصبح اللاعب رقم 1 على مستوى العالم، وفاز بلقبين في ويمبلدون، واثنين في بطولة أستراليا المفتوحة وواحد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   