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روديغر عن مواجهة مبابي في دوري الأبطال: إذا حاول مراوغتي فسأسحقه

1
MAY
2024
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تحدث مدافع ريال مدريد الدولي الألماني أنطونيو روديغر عن احتمال مواجهته لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
 
ويستعد روديغر لخوض مباراة هامة مع ريال مدريد ضد بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين سيقود مبابي سان جيرمان في مباراته المرتقبة غدا الأربعاء ضد بوروسيا دورتموند في لقاء نصف النهائي الثاني من المسابقة القارية.
 
وفي حال تجاوز الريال للبايرن وتخطي سان جيرمان لدورتموند، فسنشهد مواجهة داخل مواجهة في نهائي دوري الأبطال بين روديغر ومبابي حيث سيكلف المدافع الألماني بمراقبة المهاجم الفرنسي.
 
وقال روديغر في تصريحات لشبكة "CARRÉ" الفرنسية: "إذا لعبت ضد مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا سأهزمه، وإذا حاول مراوغتي فسأسحقه".
 
وسارع روديغر بعد ذلك إلى الدفاع عن مبابي، الذي قد ينضم إليه في ريال مدريد هذا الصيف، بعد الانتقادات التي تلقاها اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في مباراة ودية الشهر الماضي.
 
وقال المدافع الألماني: "أجد هذا عدم احترام. كيليان (مبابي) لاعب مميز. لقد فاز بكأس العالم وهو في الثامنة عشرة من عمره (في 2018)".
 
وأكمل: "أعتقد أنه يمكن أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ فرنسا".
روسيا اليوم
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