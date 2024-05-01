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لماذا يلقب ريال مدريد غريمه بايرن ميونيخ بـ"الوحش الأسود"؟

1
MAY
2024
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تستعد جماهير كرة القدم لمشاهدة قمة أوروبية كلاسيكية تجمع قطبين من كبار القارة، ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
 
وتعتبر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، الأكثر تكرارا بتاريخ البطولة العريقة، حيث تواجه الفريقان 26 مرة بالسابق.
 
"الوحش الأسود"
 
ومن المعروف تاريخيا، تسمية جماهير ريال مدريد وإعلام إسبانيا، الغريم بايرن ميونيخ، بـ"الوحش الأسود".
 
ويعود سبب التسمية إلى هيمنة الفريق البافاري على مواجهات ريال مدريد في السابق، حتى في عز أوج النادي "الملكي".
 
فخلال حقبة "النجوم" في ريال مدريد مطلع الألفية، بوجود الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والإنجليزي دافيد بيكهام والبرتغالي لويس فيغو، فشل "الملكي" في فرض سيطرته على بايرن ميونيخ.
 
في 2001 أقصى بايرن ميونيخ ريال مدريد من نصف نهائي البطولة، وفي 2007 أخرج بايرن "الملكي" من دور الـ16.
 
وذكرت مصادر إسبانية إلى أن لقب "الوحش الأسود" يطلق على الفريق الذي يصعب الفوز عليه، في ثقافة كرة القدم الإسبانية سابقا.
 
عقدة ألمانية
 
ولوقت طويل، سبب بايرن ميونيخ "عقدة" لريال مدريد في كرة القدم، حيث انتصر في 8 مواجهات بعد أول 12 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط "للملكي".
 
من بين تلك المواجهات، كان اكتساح بايرن بنتيجة 4-1، في نصف نهائي بطولة 1987.
 
لكن الوضع تغير مؤخرا، لا سيما خلال عهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث نجح "الملكي" في إقصاء بايرن ميونيخ في آخر 3 مواجهات، في نسخ 2014 و2017 و2018، وهي نسخ حقق بعدها ريال مدريد اللقب الأوروبي.
 
ويعود آخر انتصار لبايرن ميونيخ على ريال مدريد إلى عام 2012، عندما أقصى "البافاري" ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نتيجتي 2-1 و1-2، ثم الانتصار بركلات الترجيح.
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