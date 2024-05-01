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بايرن أمام ريال.. 4 لقطات لا تنسى من "كلاسيكو أوروبا"

1
MAY
2024
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يشهد استاد "أليانز أرينا" في ميونيخ، الثلاثاء، موقعة كبرى يلقبها البعض بـ"كلاسيكو أوروبا"، لاثنين من عمالقة القارة، هما ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
 
قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال، نسترجع 4 لقطات سابقة "لا تنسى" للقمة المرتقبة.
 
الهدف الأسرع بالتاريخ
 
خلال موقعة عام 2007، سجل الهولندي روي ماكاي أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد 10 ثوان فقط من انطلاق لقاء فريقه بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.
 
قمة دور الـ16 انتهت لمصلحة بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1، مما أهل العملاق الألماني بفارق الأهداف خارج الديار، بعد أن كان قد خسر ذهابا في مدريد بنتيجة 2-3.
 
هدف ماكاي التاريخي لا يزال محفورا في سجلات البطولة الأوروبية الأعرق بسبب سرعته "الجنونية".
 
سقوط مورينيو
 
المواجهة الوحيدة بين الطرفين التي اتجهت لركلات الترجيح كانت في نسخة 2012، عندما انتصر "البافاري" بفضل ركلة باستيان شفاينشتايغر، وأمام أنظار مدرب ريال مدريد وقتها جوزيه موينيو، الذي سقط على الأرض في مشهد مخلد للبطولة.
 
من الغرائب إضاعة أساطير اللعبة لركلات ترجيح، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والإسباني سيرجيو راموس.
 
هاتريك رونالدو
 
في موسم جوسيب غوارديولا الأول مع بايرن ميونيخ، عام 2014، تعرض المحنك الإسباني لهزيمة لن ينساها أبدا على يد ريال مدريد.
 
رونالدو قاد فريقه لانتصار تاريخي في ميونيخ بنتيجة 4-0، سجل فيها "هاتريك" لن تنساه جماهير "الملكي" أبدا، خاصة أنه قاد لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخ الفريق.
 
"فضيحة" 2017
 
شهدت موقعة الفريقان في ربع نهائي عام 2017، ما لقبته الصحافة الألمانية بالفضيحة التحكيمية، بسبب كمية القرارات المثيرة للجدل التي صبت في مصلحة "الملكي".
 
أبرز القرارات كانت هدفين بحالة تسلل تم احتسابهما لريال مدريد، وكذلك بطاقة حمراء "غريبة" للاعب بايرن ميونيخ حينها أرتورو فيدال، أدت إلى تأهل "الملكي" بالوقت الإضافي، وبطريقة أثارت غضب لاعبي وإداريي بايرن ميونيخ.
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