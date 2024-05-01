وداع محارب.. تشلسي يعلن رحيل نجمه البرازيلي

A + A -

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت، الإثنين، رحيل مدافعه البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا نهاية الموسم الحالي.

وجاء في بيان تشلسي "سيلفا سيغادر تشيلسي نهاية موسم 2023-2024″.

وأكد سيلفا (39 عاما) أن تشلسي يعني الكثير بالنسبة له ولعائلته، مشيرا إلى أنه سيعود إلى النادي اللندني في يوم من الأيام.

وقال في رسالة إلى جماهير تشلسي: "الوداع يكون لأولئك الذين يغادرون ولا يعودون. أما أنا فأنوي العودة في يوم من الأيام".

يذكر أن المدافع المخضرم يبلغ من العمر 39 عاما، وانتقل إلى تشلسي في أغسطس 2020، حيث قضى 4 مواسم كاملة مع البلوز، حقق خلالها دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

ومثل سيلفا كبار أندية أوروبا مثل أي سي ميلان وباريس سان جرمان، كما خاض مع منتخب البرازيل 113 مباراة دولية.