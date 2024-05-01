وسط الأزمة.. تقرير يفجر مصير صلاح مع ليفربول

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فجرت صحيفة "ذا أثليتك" خبرا يتعلق ببقاء النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في تقرير مثير مساء الإثنين.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك"، فأن إدارة ليفربول اتفقت مع صلاح على بقائه الموسم المقبل، وهي تخطط للموسم المقبل وفقا لفكرة بقاء صلاح مع "الريدز".

وأشارت مصادر في النادي للصحيفة أن النجم المصري "لم يمنح أي إشارة بإنه يرغب بالرحيل عن الفريق".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية "تدرك" أن محمد صلاح باق مع ليفربول الموسم المقبل، على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات قريبة سيشهدها الفريق مع محمد صلاح، لتمديد عقده، الذي ينتهي صيف 2025 المقبل.