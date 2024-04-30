living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء

30
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكّد المدرب توماس توخيل أن فريقه بايرن ميونيخ الألماني جاهز لمواجهة التهديد الذي يمثّله النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
 
وستكون مواجهة الثلاثاء بين ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية (14)، ومضيفه بايرن، المتوّج ست مرات، الأكثر تكرارا في تاريخ المسابقة الأعرق أوروبيا.
 
انضمّ بيلينغهام، ابن الـ 20 عاما، إلى النادي الملكي قبل بداية الموسم قادما من بوروسيا دورتموند، وبات في فترة قصيرة أحد أهم العناصر في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومن بين الأفضل في العالم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الـ "ميرينغي" في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا، على الرغم من مشاركته في خط الوسط.
 
وأثنى توخل (50 عاما) على نجم منتخب "الأسود الثلاثة"، مشددا على انه يلعب "دورا رئيسا في مركز هجومي" في نادي العاصمة.
 
وتابع: "جود هو لاعب استثنائي. لقد كان رائعا في الدوري الألماني، وكيفية تطوره تُظهر مستوى الشخصية التي يتمتع بها، وهذا ممكن فقط مع شخصية كبيرة".
 
وأضاف: "كل من يلعب لريال مدريد يلعب تحت ضغط القميص. إنه (بيلينغهام) يلعب تحت ضغط الدفاع عن هذا النادي وكل التوقعات".
 
وختم مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي السابق، قائلا: "يتعامل مع الأمر كما لو أنه لم يفعل أي شيء آخر من قبل. لكننا ندرك ذلك جيدا وسنحاول إيجاد الحلول (الثلاثاء)".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   