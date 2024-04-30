موافقة مبدئية لقانون "المال" بالبريميرليغ.. وأندية تعارض

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الإثنين، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافقت من حيث المبدأ على تطبيق "حد أقصى" للإنفاق بعد حصولها على دعم الأغلبية ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في يونيو المقبل.

ووافقت الأندية مبدئيا على وضع حد على مقدار ما تنفقه الأندية، وسيكون الحد الأقصى المقرر هو مقدار المال الذي يحققه النادي الأقل ربحا في الدوري من حقوق البث التلفزيوني.

قد يعني ذلك حد الإنفاق بحوالي 130 مليون يورو سنويا، وهو ما يحصل عليه أصغر الأندية في البريميرليغ من عوائد البث التلفزيوني.

وذكر موقع ذا أثلتيك أن الإجراء تمت مناقشته في اجتماع المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن الإثنين، مضيفة أن الحد الأقصى يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول موسم2025-2026.

وأشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن 16 ناديا صوتوا لصالح المشروع الجديد، مع امتناع تشلسي عن التصويت واعتراض مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.