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قارئ للشفاه كشفها.. هذه العبارات الغاضبة وجهها صلاح لكلوب

30
APRIL
2024
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كشف شخص "قارئ للشفاه"، جزءا من حديث النجم المصري محمد صلاح الغاضب، مع مدربه الألماني يورغن كلوب، قبل أيام، والذي أشعل مواقع الأخبار العالمية.
 
وشهدت مباراة ليفربول ووست هام، السبت، حوارا ساخنا بين صلاح ومدرّبه يورغن كلوب، الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.
 
ونشر موقع "سبورت بايبل" جزءا من نص حديث النجم المصري، استنادا لمختص في فراءة الشفاه، استعان به الموقع الرياضي.
 
وقال جون كاسيدي، خبير قراءة الشفاه، لموقع "سبورت بايبل": "عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، صافحه الأخير بأطراف أصابعه، فغضب المدرب الألماني واعتبر الأمر نوعا من قلة الاحترام".
 
وأضاف: "قال صلاح: لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".
 
وأوضح كاسيدي أن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة في المباراة بالسرعة التي كان يريدها كلوب.
 
وتابع أن كلوب أثار غضب صلاح برد لم يتم تحديده.
 
وفي هذه المرحلة فقد صلاح أعصابه وقال لكلوب: "سأفعل.. سأحصل على بطاقة حمراء، بعد 7 سنوات، بعد 7 سنوات من الخدمة، بعد 7 سنوات"، وذلك في إشارة إلى الأعوام السبعة التي قضاها النجم المصري مع ليفربول.
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