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ليفاندوفسكي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات ووصافة "الليغا"

30
APRIL
2024
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قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثاني بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى ضيفه فالنسيا المنقوص 4-2 الإثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
 
وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه فيرمين لوبيس (22)، ورد فالنسيا بهدفين لهوغو دورو (27) وبيبيلو (38 من ركلة جزاء).
 
وكانت نقطة التحول في المباراة طرد حارس مرمى فالنسيا الدولي الجورجي جيورجي مامارداشفيلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فاستغل برشلونة النقص العددي وسجل ثلاثية عبر ليفاندوفسكي في الدقائق 49 و82 و90+3 رافعا رصيده إلى 16 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.
 
وعاد برشلونة، الساعي إلى إنهاء الموسم في الوصافة من أجل ضمان خوض مسابقة الكأس السوبر الموسم المقبل، إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد المتصدر 2-3 في المرحلة الماضية والتي أضعفت كثيرا حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري بعدما بات الفارق بينهما 11 نقطة.
 
وجاء فوز برشلونة في توقيت مناسب حيث مكنه من استعادة المركز الثاني من جاره الكاتالوني جيرونا الفائز على مضيفه لاس بالماس 2-0 السبت، وذلك قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل.
 
ورفع برشلونة رصيده الى 73 نقطة بفارق نقطتين أمام جيرونا الذي حسم مباراة الذهاب على أرض رجال المدرب تشافي هرنانديز في صالحه 4-2.
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