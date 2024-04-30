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ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

30
APRIL
2024
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بشكل نهائي وصريح، حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من الرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية مغادرة اللاعب البالغ من العمر 35 عاما للفريق الكتالوني بعد تلقيه عروضا مغرية عديدة، أبرزها في الدوري السعودي.
 
وفي حديثه لصحيفة "بيلد" الألمانية، كشف ليفاندوفسكي: "الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، أمر غير ممكن، وهو ليس مطروحا للتفكير بكل تأكيد".
 
 
وأضاف: "أشعر بأنني بحالة جيدة جسديا، واعتبارا من اليوم، سأستمر لمدة عامين على الأقل".
 
وتابع: "حين لا أكون في أعلى مستوى بدني، سأبدأ في التفكير في ذلك (المغادرة)".
 
وسبق أن كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلا عن مصادر قريبة من المهاجم البولندي، أن ليفاندوفسكي "لا يفكر في مغادرة برشلونة"، حيث يرتبط معه بعقد يستمر حتى يونيو 2025.
 
وإلى جانب العقد، تشير الصحيفة إلى أن روبرت وزوجته يشعران بـ"راحة شديدة في برشلونة لدرجة أنهما يخططان للاستقرار فيها بعد اعتزاله".
 
ووصل ليفاندوفسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل معه 344 هدفا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.
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