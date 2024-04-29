كأس لبنان في الووشو كونغ فو ( الساندا ) البودا والأمن العام في المركز الاول لواكو وصيفاً وبل اوريزون ثالثا"

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أقام الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو،وبحسب روزنامته السنوية لموسم لعام 2024 ، كأس لبنان بأسلوب الساندا للفئة العمرية (12-17 سنة وفوق ال18 سنة) بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة مثّلوا النوادي التالية:

الأنطونية بعبدا – بل أوريزون أدما – بودا أدما – كفرعبيدا الرياضي البترون – لامارينا ضبيه- الشاولين - الجمهور - الإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO الكسليك - سيدة اللويزة ذوق مصبح – الشبيبة الرياضي الشياح – ووشو فايترز كلوب – بادي باور جبيل – الأمن العام – امن الدولة.

وأحتل نادي البودا ادما المركز الاول (لفئة الكبار) والامن العام المركز الاول للفئة العمرية والإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي (لواكو- الكسليك) والامن العام في المركز الثاني وبل أوريزون ادما المركز الثالث.

جرت المباريات على ملاعب نادي البودا - ادما تحت إشراف رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأمين السر بسام نهرا ورئيس اللجنة الفنية يزيد بو خليل.

ترأس الحكم الدولي فيكتور الحداد إدارة تحكيم المباريات مع الحكّام : رافي سركيسيان - شريف نجار– جين بلعه - ناصيف صقر– مونه بلعه - شربل تابت – بول عساكرومارتن عقيقي .

أشرف على التنظيم كلٌ من رئيس اللجنة فارس الخوري، جوزيف بو ضاهر مع طاقم من اللجنة.

بعد النشيد الوطني، ألقى الدكتور نصير كلمة الإفتتاح قائلا": أتوجه بالشكر الى كل المشاركين في هذه البطولة،وبخاصة" المدربين واللاعبين ورؤساء النوادي على التضحيات برغم كل الظروف فبفضلكم بات للبنان دورٌ رياديٌ في المجال الرياضي نظراً للنتائج المشرّفة التي تسطّرها الإتحادات الرياضية في الفنون القتالية محلياً وعالمياً.".

وأتت النتائج كالتالي :

12-13 سنة

33كلغ 1- ليوناردو سعيد - بودا ادما

2- مكرم العبدلله - الامن العام

39كلغ 1- تيم دباس -الشبيبة الرياضي

2- ميلاد منصوري -الشبيبة الرياضي

3- كريم عبدالله - بودا ادما

42كلغ 1 مارفن قصيفي- بودا ادما

2- راي هيداموس -لامارينا ضبيه

3- اندرياس سمور- بل أوريزون

48كلغ1- مارك انطوني مرعب -بل اوريزون

2- غسان سعيد -بودا ادما

3- هرمس جمال - الامن العام

52كلغ1- روي خويري- بل اوريزون

2- موسى عزت - الشبيبة الرياضي

60كلغ 1-فرنسيس ابي صعب -بودا ادما

2- انطوني كلاسي- بل اوريزون ادما

13-14 سنين

56كلغ1- ادولف بو حرب -اللويزة ذوق مصيح

2- امير مكحل - لواكو كسليك

60كلغ1- ايميليو عيسى -بودا ادما

2- ايان عيد- اللويزة ذوق مصبح

3- جواد الزغبي- لواكو الكسليك

65كلغ1- بول عواد -بودا ادما

2- شيفان السيد -لواكو الكسليك

70كلغ1- رياض حماده -بودا ادما

2- نور علي دياب- الامن العام

3- وليد طراد -الامن العام

75كلغ1- يورغو غوبري- بودا ادما

2- يان الاشقر- بودا ادما

16-17 سنة

52كلغ 1- اندرو نشار- بودا ادما

2- ابراهيم حمود- الامن العام

56كلغ 1- جو بردويل -بودا ادما

2- محمد تاتار - الشبيبة الرياضي

60كلغ 1- شربل ابو ضاهر -امن دولة

2- صفوان عبدو -الامن العام

65كلغ 1- عيسى بريطع -لواكو كسليك

2- داني الصغبيني -الامن العام

3- روي عزيز -اللويزة وعبد الجليل الشيخ -بودا

70كلغ 1- جو مراد- بل اوريزون

2- سلمان سرحال -الامن العام

3- جاد حماده -بودا ادما

75كلغ 1- راين حلمي - بل اوريزون

2- جاد اسماعيل - امن الدولة

3- شربل صفير -لواكو كسليك

85كلغ 1- حسن حماده -الامن العام

2- جو كيروز -بودا ادما

90كلغ 1- يورغو رزق الله -بودا ادما

2- محمد صبرا - لواكو كسليك

90+كلغ 1- جورج نصرالله -بودا ادما

2- بهاء ابو شهلا- بودا ادما

فوق ال18 سنة

56كلغ 1- معن شيخان- امن عام

2- على بكر بودا ادما

60كلغ 1- فادي توفيق -الامن العام -

2- امير عبد الخالق- الامن العام

65كلغ 1- جان نادر -لواكو كسليك

2- احمد سلامه

3- ايمن العلي - بودا ادما

70كلغ 1- امجد قباني -الشبيبة الرياضي

2- حيدر العلي- لواكو كسليك

3- محمد العوض -بودا ادما

75كلغ 1- بيتر مشرف

2- مارك مخول- لواكو كسليك

3- محمد السيد -لواكو كسليك

80كلغ 1- دوري خويري- بودا

2- جعفر خير- لواكو كسليك

3- رفيق بو حيدر -الشبيبة وادي شحاده- الامن العام

85كلغ 1- انطوني جو داغر -بل اوريزون

2- حسن كجك- لواكو كسليك

3- داني حماده - الامن العام

90كلغ 1- جوزيف صليبا - الانطونية بعبدا

2- جهاد برهوش- الامن العام

95كلغ 1- غبريال الخوري

2- هادي شروف- بودا ادما

لايت ساندا

فوق ال18 سنة

70كغ 1- حمزة فلاح -الشبيبة الرياضي

2- وليد البوش- لواكو الكسليك

75كلغ 1- ارامو غوغوديان

2- انطوني عماد- لواكو كسليك

اناث

14-15 سنة

48كلغ 1- روزاريتا بطرس -بودا ادما

2- لورا بوجي -الشبيبة الرياضي

3- كاسندرا قطارجي -بودا ادما

56كلغ 1- لانا بو غدر- الامن العام

2- نور حداد - الامن العام

3- ايا مبارك -بل اوريزون

65كلغ 1- انجيلا الأعور -الامن العام

2- سميرة نوفل- بل اوريزون ادما

60كلغ1- نوال حماده- بودا ادما

2- كلارا بو هلون -لامارينا ضبيه

3- الكسيس صليبا- بل اوريزون

16-17 سنة

56كلغ1- بسمة عبد الهادي- الامن العام

2- ميراي عقيقي - لواكو كسليك

67كلغ1- سيرينا اللحام -بودا ادما

2- سابين عبود - ووشو فايترز كلوب