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كأس لبنان للسيدات في كرة الطاولة اللقب للاعبة الندوة القماطية ماريانا سهاكيان

29
APRIL
2024
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أحرزت  لاعبة نادي الندوة القماطية ماريانا سهاكيان لقب كأس لبنان لفردي السيدات بكرة الطاولة بعد تغلبها على مريم الهبش (الأهلي صيدا) 3-2 بعد مباراة مثيرة حسمت فيها سهاكيان الشوط الأخير 11-7. 
 
وحلّت ليتيسيا عازار (انترانيك بيروت) ثالثة، ولوري ياهنيان (هومنتمن بيروت) في المركز الرابع.
 
وفي المركز الخامس حلّت كل من تاليا عازار (انترانيك بيروت) ونويل كششيان(هومنتمن بيروت) ، وحلت في المركز السابع بيسان شيري (الأهلي الخيام) وسارة صقر (جامعة القديس يوسف -.1875).
 
قاد المباريات الحكام الدوليون غدير سبيتي، ماي مرشد رضوان، مصطفى الدقدوقي وسارة جابر والاتحاديون ايلي سليمان، جوزيف مرعب، ميشال السمعاني، سينتيا غصن وطوني دياب. أشرف على المنافسات الحكم العام  الدكتور  كميل مرعب (رئيس لجنة الحكام) ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس. 
 
يذكر ان هذه البطولة شارك فيها لأول مرة 90 لاعبة تنافسوا وفق نظام خروج المغلوب من مرتين. 
 
وفي الختام، سلّم عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى  الفائزات.
 
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