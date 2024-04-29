البطل العُماني الفيصل الزُبير وصيفاً ويرفع علم السلطنة عاليًا في الجولة الأولى من سلسلة" جي تي المفتوحة الدولية" في البُرتُغال

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حقَّق النجمُ العُماني الفيصل بن خالد الزبير وزميله الكندي ميكائيل "ميك" غرينير أفضل بدايةٍ ممكنةٍ بتحقيقه الفوز ومركز الوصافة في السباقين اللذان شكّلا الجولة الافتتاحية لسلسلة جي تي المفتوحة الدولية 2024، التي استضافتها البُرتُغال على حلبة "الغارف" الدولية في بورتيماو نهاية الأسبوع .

وشارك الفيصل وميكائيل على متن سيارة مرسيدس "أيه ام جي - جي تي 3" بألوان "فريق المنار للسباقات" يُشرف عليها "فريق جيتسبيد للسباقات"، وقد أُقيم السباق في ظروفٍ جوية صعبة، مع ذلك، أظهر السائقان كل ما بجُعبتهما لانتزاع مركز المركز الثاني في فئة المُحترفين في السباق الأول، والرابع في الترتيب العام، الذي أُقيمَ بعد ظهر يوم السبت، وأتبعاهُ بالفوزِ بالسباق الثاني الذي أُقيمَ بعد ظهر يوم الأحد، الذي انتهى تحت حالة رفع العلم الأصفر، واستغرقَ ساعةً واحدة. تصدّر الفيصل وميكائيل الآن الترتيب العام المؤقت للسلسلة، بفارق أربع نقاط عن أقرب مُلاحقيهم، بالرغم من عدم نيتهما خوض الموسم بأكمله.

وقال الفيصل: "بالطبع، كان نهاية الأسبوع رائعةً وموفقةً، إذا نظرنا للجولة إجمالًا، لم يسِر سباق السبت كما خططنا، حيث اصطدمت بنا سيارة لامبورغيني في المُنعطف الأول والتفت السيارة على نفسها، وتراجعنا للمركز الأخير لكن، وبفضل تأديتنا الممتازة، تمكنّا من شقِّ طريقنا إلى المركز الرابع الإجمالي، والثاني في فئتنا. ربما ينبغي أن نكون سُعداء بالنتيجة رغم الحادثة"

وتابع: "أظهرنا الأحد ما يُمكننا فعله عندما لا نواجه مشكلات. لم يكن علينا سوى التركيز على مهمتنا والتقدُّم إلى الصدارة مع زميلي ميك.تمكنت من الحفاظ على مركزي بعد خروج سيارة الأمان واستئناف السباق، وأنهيته في المركز الأول، لا يسعني التعبير عن فرحتي بما حققناه إجمالًا في هذه الجولة، وإن شاء اللـه نتمكن من تحقيق المزيد من الانتصارات هذا الموسم".

وسجَّلَ الفيصل وميكائيل أسرع الأوقات في فئة المُحترفين في فترة التجارب الحرة الأولى، حيث سجّلا توقيت 1:49.639 دقيقة مع مسارات مبتلة بالأمطار. ثم احتلا المركز الخامس في الفترة الثانية حيث كان المسار جافًا. واحتلا المركز الثالث بعد استخراج معدّل التوقيت بعد الجمع بين التوقيتين، وذلك خلف زملائهما من "فريق جيتسبيد" السائقين أنتوني بارتون وفابيان "فابي" شيلر وثنائي "فريق سبيريت فيراري للسباقات" السائقين مورتن سترومستيد وتوماس إيكين.

وتمكّن الفيصل من وضع سيارته في المركز السادس في فئة المحترفين على شبكة انطلاق السباق الأول، الذي أُقيم ظهر السبت وامتدَ 70 دقيقة. سجّل السائق العُماني توقيت أفضل لفة بواقع 1:59.676 دقيقة في ظروفٍ جوية صعبة على المضمار الذي غرقَ بمياه الأمطار، وأنهى التجارب التأهيلية خلف فابي شيلر من "فريق جيتسبيد"، وسيارتي مرسيدس تتبعان "فريق موتوبارك"، وسيارة بورشه من "فريق كار كولِكشن لرياضة السيارات"، وسيارة فيراري من "فريق سبيريت للسباقات".

لكن تأديته كانت أكثر تألُّقًا في السباق الأول، حيث سجّل السائقان توقيت أسرع لفةٍ في السباق، 1:42.459 دقيقة - وشقّ الفيصل وميكائيل الصفوف ليتقدما إلى المركز الثاني خلف أنتوني وفابي، علمًا بأنهما تفاديا الوقوع في فخ الحوادث التي حصلت مطلع السباق الذي بدأ على مساراتٍ مبتلةٍ إثر عاصفةٍ رعدية.

جديرٌ بالذكر أن سيارات مرسيدس هيمنت على منصة التتويج، حيث أنها السائقان لوكاس دانر وتشارلز باتيمان السباق في المركز الثالث في سيارة "فريق موتوبارك".

أما في السباق الثاني، فقد سجّل ميكائيل ثالث أسرع توقيت في التجارب التأهيلية للسباق الثاني، التي أُقيمت بعد ظهر يوم الأحد. خاض الكندي 12 لفة في التجارب التأهيلية للسباق الثاني، وكان أفضل أوقاته 1:40.788 دقيقة في اللفة التاسعة. وانطلقا خلف السائقين دومينيك باومان وميكائيل بيتامبر في سيارة مرسيدس من "فريق أس بيه أس اوتوموتيف بِرفورمانس" والسائقين غوستاف بيرغستروم ونيكو مينزل في سيارة بورشه من "فريق كار كولِكشن لرياضة السيارات".

وحقّق ميكائيل انطلاقةً قوية في السباق الثاني الذي امتدَ ساعةً واحدة، وتقدّمَ للمركز الثاني قبل تسلمي مهمة قيادة السيارة لزميله الفيصل، عادَ الفيصل إلى المركز الثاني بعد التوقف في منصة الصيانة لاستبدال السائقين، ومن ثم تمكّن الفيصل من تجاوز ميكائيل بيتامبر، وتقدّم عليه بفارق 6.5 ثواني بعد مرور 21 لفة وبقاء ما يزيد قليلًا عن 20 دقيقة من السباق.

وواصل الفيصل توسعة صدارته، وتقدّم بتسع ثوانٍ على بيتامبر عندما رُفِعَ العلم الأصفر الذي يتطلّب من السائقين إيلاء مزيدٍ من الحذر وإبطاء سُرعتهم، كما دخلت سيارة الأمان إلى المسار مع تبقي أقل من ربع ساعة على نهاية السباق، وتعيَّن على الفيصل الحفاظ على تركيزه والبقاء أمام الجميع عندما استؤنف السباق مع تبقي 11 دقيقة على نهايته.

مُجددًا، دخلت سيارة سيارة الأمان بعد أربع دقائق من خروجها على إثر حادثٍ بين سيارتين من فئة "المحترفين - الهواة" وسيارة من فئة الهواة. وواصلَ الفيصل قيادة السيارة مع رفع العلم الأصفر.

انتهى السباق تحت العلم الأصفر وحقق الفيصل وميكائيل فوزًا لا يُنسى، المركز الأول في فئة المُحترفين، والأول في الترتيب العام. وأنهى دومنيك وبيتامبر السباق في المركز الثاني، وأكمل السائقان دييغو مانشيكا وماركوس سايبرت من "فريق موتوبارك" فرحة مرسيدس بإنهاء السباق في المركز الثالث، لتُسيطر العلامة الألمانية على منصة التتويج بالكامل.