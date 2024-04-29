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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت، لقاءاً بالعاب القوى وذلك تحضيرا˝ للبطولات الوطنيّة والدوليّة القادمة. حيث بدأ التجمع عند الساعة الثانية بعد الظهر، وإنطلقت كافة المسابقات في الوقت المحدّد بمشاركة عدد كبير من الرياضيين (ذكور واناث) من مختلف الأندية الإتحادية.

حضر اللقاء نائبة رئيس الإتحاد ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان وعضو الاتحاد نديم عبود. وتمّ تسجيل رقم قياسي وطني جديد للاعب محمود ابو زيد من نادي انتر ليبانون في مسابقة 1500م (تحت 18 سنة) حيث حقّق 4:04.49 د،الرقم السابق للاعب منير كبارة 4:05.00 د من نادي الإيليت.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- مسابقة 80 متر إناث تحت 16 سنة

المركز الأول: سيرين عون – ليتز ران 10.72 ث

المركز الثاني: مريم مسيكة – إنتر ليبانون 10.92 ث

المركز الثالث: تمارا جريج – برتو نستارز 11.14 ث

2- مسابقة 400 متر حواجز سيدات

المركز الأول: لين غزاوي – الجمهور 1.07.74 د

المركز الثاني: ماريا فنيانوس – ليتز ران 1.09.26 د

المركز الثالث: هيفا فران – إنتر ليبانون 1.13.45 د

3-مسابقة 400 متر حواجز رجال

المركز الأول: مارك أنطوني إبراهيم – ليتز ران 49.42 ث

المركز الثاني: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 54.92 ث

المركز الثالث: جورج عتر – الجمهور 1.02.45 د

4- مسابقة 100 متر سيدات

المركز الأول: عزيزة سبيتي – ليتز ران 11.70 ث

المركز الثاني: ميسا معوّض – الجمهور 11.88 ث

المركز الثالث: نوال صالح – إنتر ليبانون 12.89 ث

5-مسابقة رمي كرة حديدية رجال

المركز الأول: بدري عبيد – الجيش اللبناني 15.13 متر

المركز الثاني: علي عباس – الجيش اللبناني 13.39 متر

6-مسابقة الوثب العالي رجال

المركز الأول: مهدي العيداوي – الجيش اللبناني 1.65 متر

7-مسابقة الوثب العالي ذكور تحت 18 سنة

المركز الأول: مارك مدوّر – ليتز ران 1.60 متر

المركز الثاني: جورج عتر – الجمهور 1.55 متر

8-مسابقة الوثب الطويل سيدات

المركز الأول: ليا ديب – بترون ستارز 4.83 متر

المركز الثاني: تمارا جريج – بترون ستارز 4.43 متر

المركز الثالث: سيرين عون – ليتز ران 4.43 متر

9-مسابقة إطاحة المطرقة إناث تحت 18 سنة

المركز الأول: كريستينا معوّض – بترون ستارز 31.40 متر

المركز الثاني: ساي حنا – بترون ستارز 28.00 متر

10-مسابقة إطاحة المطرقة إناث تحت 20 سنة

المركز الأول: مريم يوسف – بترون ستارز 40.70 متر

المركز الثاني: غنى جبر – إنتر ليبانون 22.72 متر

11-مسابقة إطاحة المطرقة رجال

المركز الأول: ماجد أبو عمر – الجيش اللبناني 40.00 متر

المركز الثاني: رامي منصور – الجيش اللبناني 38.50 متر

المركز الثالث: شربل خوري – الأنطونية 19.05 متر

12-مسابقة الوثب العالي سيدات

المركز الأول: أنجيلينا كريس كعدي – بترون ستارز 1.45 متر

13-مسابقة 800 متر رجال

المركز الأول: شربل خوري – الجيش اللبناني 2.02.95 د

المركز الثاني: أحمد عباس – الجيش اللبناني 2.04.01 د

المركز الثالث: محمد شعيب – الإيليت 2.4.86 د

14-مسابقة 100 متر رجال

المركز الأول: تامر صالح – ليتز ران 10.51 ث

المركز الثاني: مهدي عيسى – إنتر ليبانون 11.07 ث

المركز الثالث: عبد الرحيم الريس – إنتر ليبانون 11.18 ث

15-مسابقة 1500 متر سيدات

المركز الأول: جوان مكاري – ليتز ران 4.45.04 د

المركز الثاني: جينيفر تومازو – إنتر ليبانون 4.58.66 د

المركز الثالث: سيرينا حايك – إنتر ليبانون 5.08.92 د

16-مسابقة رمي الرمح سيدات

المركز الأول: إيليسا سكر – الجيش اللبناني 26.31 متر

المركز الثاني: إيمان كلاس – إنتر ليبانون 25.93 متر

المركز الثالث: لين نادر – بترون ستارز 25.42 متر

17-مسابقة 1500 متر رجال

المركز الأول: علي مرتضى – إنتر ليبانون 3.57.88 د

المركز الثاني: شربل سجعان – إنتر ليبانون 4.01.50 د

المركز الثالث: محمود أبو زيد – إنتر ليبانون 4.04.49 د (رقم قياسي وطني جديد لتحت ال18 سنة -الرقم السابق 4:05.00 د للاعب منير كبارة من نادي الإيليت)

18-مسابقة 100 متر حواجز سيدات

المركز الأول: جنى جدعون – بترون ستارز 20.49 ث

19-مسابقة 110 متر حواجز رجال

المركز الأول: عمار حمود – إنتر ليبانون 16.29 ث

المركز الثاني: خالد كنعان – الجيش اللبناني 18.02 ث

المركز الثالث: هادي سعده – بترون ستارز 18.06 ث

20-مسابقة الوثب الطويل رجال

المركز الأول: رونالد كساب – الجمهور 6.35 متر

المركز الثاني: يوسف حمادي – الجيش اللبناني 6.07 متر

المركز الثالث: هادي إسماعيل – الجيش اللبناني 6.04 متر

21-مسابقة 400 متر رجال

المركز الأول: مارك انطوني إبراهيم – ليتز ران 47.50 ث

المركز الثاني: محمد مرتضى – إنتر ليبانون 48.31 ث

المركز الثالث: تامر صالح – ليتز ران 49.24 ث

22-مسابقة رمي القرص سيدات

المركز الأول: مريم يوسف – بترون ستارز 25.65 متر

المركز الثاني: إيمان كلاس – إنتر ليبانون 23.75 متر

23-مسابقة رمي القرص إناث تحت 18 سنة

المركز الأول: رين الصلح – ليتز ران 20.00 متر

المركز الثاني: كريستينا معوّض – بترون ستارز 15.90 متر

24-مسابقة رمي القرص إناث تحت 16 سنة

المركز الأول: إليانا معوّض – بترون ستارز 28.10 متر

المركز الثاني: ساي حنا – بترون ستارز 17.25 متر

المركز الثالث: سيرينا حويك – ليتز ران 14.70 متر

25- مسابقة رمي القرص ذكور تحت 20 سنة

المركز الأول: إدغار عزيز – إنتر ليبانون 37.94 متر

26-مسابقة رمي القرص رجال

المركز الأول: رامي منصور – الجيش اللبناني 41.10 متر

المركز الثاني: علي عباس – الجيش اللبناني 36.90 متر

المركز الثالث: محمد الأكومي – الجيش اللبناني 35.90 متر

27-مسابقة رمي الرمح رجال

المركز الأول: نبيل الأكومي – الجيش اللبناني 60.77 متر

المركز الثاني: خالد الحسن – الجيش اللبناني 52.97 متر

المركز الثالث: يورغو عبد الله – الجمهور 34.23 متر

28- مسابقة 5000 متر سيدات

المركز الأول: صوفيا توتنجي – الجمهور 22.02.19 د

المركز الثاني: زينب شاهين – إنتر ليبانون 23.53.35 د

المركز الثالث: كريستيا سليم – الجمهور 24.44.32 د

29-مسابقة 400 متر سيدات

المركز الأول: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 58.14 ث

المركز الثاني: غريتا تسلاكيان – إنتر ليبانون 1.00.14 د

المركز الثالث: تالا فاخوري – إنتر ليبانون 1.04.50 د

30-مسابقة 5000 متر رجال

المركز الأول: خضر خضر – إنتر ليبانون 16.45.32 د

المركز الثاني: شادي حلبي – إنتر ليبانون 17.45.66 د

المركز الثالث: لوكاس أبو سليمان – الجمهور 17.51.93 د

31-مسابقة 200 متر سيدات

المركز الأول: ميسا معوض – الجمهور 25.23 ث

المركز الثاني: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 25.92 ث

المركز الثالث: لين غزاوي – الجمهور 26.41 ث

32-سابقة 200 متر رجال

المركز الأول: مهدي عيسى – إنتر ليبانون 21.81 ث

المركز الثاني: عبد الرحيم الريس – إنتر ليبانون 22.89 ث

المركز الثالث: علي هاشم – الجمهور 22.98 ث