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كاين يقترب من الرقم القياسي لليفاندوفسكي

29
APRIL
2024
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يعتقد الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ الذي سجل أمام أينتراخت فرانكفورت هدفيه الـ34 و35 في الفوز 2-1 السبت في الدوري الألماني، أنه بات على مسافة قريبة من الرقم القياسي لأكثر عدد من الاهداف خلال موسم واحد في "بوندسليغا" والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41).
 
قال كاين عقب فوز فريقه "هذا ممكن، لكن يجب أن أسجل بوتيرة أسرع، يجب أن أسجل بعض الأهداف في الأسابيع القليلة المقبلة. كما أقول، إنه موجود، إنه على مسافة قريبة. لكن الأمر سيعتمد على المباريات الثلاث الأخيرة".
 
وافتتح قائد المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن  يمنح بايرن الأفضلية من ركلة جزاء (61)، رافعا رصيده إلى 42 هدفا، منها 7 في دوري الأبطال، هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو أفضل رصيد تهديفي خلال مسيرته في سن الـ 30 عاماً وفي موسمه الأول في بافاريا، بعد عشرة مواسم قضاها مع توتنهام.
 
وسيحتاج كاين إلى تسجيل ستة أهداف أخرى في آخر ثلاث مباريات أمام شتوتغارت وفولفسبورغ وهوفنهايم، لمعادلة أهداف ليفاندوفسكي الـ41 التي سجلها في موسم 2020-2021.
 
وبثنائيته أمام فرانكفورت، يكون كاين قد سجل في مرمى 16 من أصل 17 فريقا في "بوندسليغا" هذا الموسم، في حين استعصت عليه شباك فرايبورغ فقط (3-0 ذهابا و2-2 إياباً).
 
وقال كاين "كان من الجيد إضافة هدفين اليوم ومساعدة الفريق. أتمنى أن أحظى بهذه الثقة في مباراة الثلاثاء" في ذهاب الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.
 
وختم كاين الذي يأمل في أن يعتمد فريقه خطة تكتيكية بمواجهة ريال "ستكون مباراة صعبة للغاية، سيتعين علينا تكرار الأداء أمام أرسنال وحتى تطويره، ريال مدريد فريق عظيم، ويملك النادي تاريخا عظيما في هذه المسابقة".
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