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ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الأميركي

29
APRIL
2024
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد، فريقه إنتر ميامي للفوز بعد أن تمكن من تسجيل هدفين ضد فريق نيو إنغلاند رفولوشن.
 
وسجل ليونيل ميسي هدفه الأول في الدقية 32 من عمر المباراة فيما وقع على الهدف الثاني في الدقيقة 68 الفوز لتنتهي المبارة بفوز أنتر ميامي ميامي (1-4) ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الأميركي.
 
وبهدفيه في شباك نيو إنغلاند دخل ميسي التاريخ كأول لاعب يتمكن من تسجيل 16 هدف في 7 مباريات ضمن الدوري الأميركي.
 
وقال فريق إنتر ميامي على حسابه في منصة "إكس": "ميسي بات اللاعب الأول في التاريخ الدوري الأميركي يسجل 16 هدفا في أول 7 مباريات".
 
ويعتبر ليونيل ميسي هو هداف الموسم الحالي من الدوري الأمريكي، متقدما على كريستيان أرانجو من ريال سولت ليك وكريستيان بنتيكي، بالإضافة إلى ذلك، يتقاسم النجم الأرجنتيني المركز الأول في قائمة أفضل التمريرات الحاسمة لهذا الموسم مع كريستيان أرانجو. 
 
وبفوزه على نيو إنغلاند يحافظ إنتر ميامي على صدارته بـ21 نقطة في القسم الشرقي للدوري الأميركي بفارق 3 نقاط عن فريق سينسيناتي.
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