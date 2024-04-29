اتحاد العاصمة الجزائري ينسحب من مواجهة نهضة بركان المغربي

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انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري مساء الأحد، من مواجهة مضيفه فريق نهضة بركان المغربي. حسب مصادر صحفية جزائرية.

ورفض اتحاد العاصمة مواجهة نهضة بركان بسبب تضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب كاملة وهو ما عرف بـ"أزمة القمصان".

وتدخل هذه المباراة في إطار إياب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، التي كانت من المرتقب أن تجرى على أرضية الملعب البلدي في مدينة بركان المغربية.

وبدوره كان الفريق المغربي قد انسحب من مباراة الذهاب في الجزائر بعد اعترضه على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب كاملة.

وحضر الفريق المغربي إلى ملعب 5 يوليو الأحد الماضي، لكنه بقي في غرفة تبديل الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء، بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان، كما تخلف الطاقم التحكيمي عن المباراة التي لم تنطلق أصلا.

واعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا في مباراته في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-3 بعد أزمة "القمصان المحتجزة".

ووجه الاتحاد الإفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري، جاء فيها "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسرا بنتيجة 0-3".