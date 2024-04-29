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أسطورة إنجلترا: أتفهم صلاح في مشادته مع كلوب وما حدث عار

29
APRIL
2024
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في تعليقه على المشادة الكلامية التي حدثت السبت بين محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب خلال تعادل ليفربول مع ويست هام، قال آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، إن غضب النجم المصري تجاه المدرب الألماني ربما يكون له ما يبرره.
 
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شيرر قوله إن: "الوضع تصاعد على الأرجح بسبب استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية".
 
وأضاف: "لا نعرف ما قاله كلوب له، لكن من المؤكد أنه قال شيئا أثار غضبه".
 
وتابع: "من الواضح أن صلاح يعاني من استبعاده، وأتفهم شخصيا غضبه بسبب عدد المرات التي أنقذ فيها ليفربول، إنه نجم النادي".
 
واختتم حديثه قائلا: "لقد سجل صلاح 17 هدفا في 25 مباراة بالدوري. من العار أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".
 
ماذا حدث؟
 
• شهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهت بتدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.
 
• وسائل إعلام بريطانية نقلت عن المدرب الألماني كلوب قوله ردا على سؤال بشأن ما دار بينه وبين النجم المصري: "لا أستطيع أن أقول ما قيل. لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس حول الحادث. بالنسبة لي، لقد انتهى الأمر".
 
• تعليقا على الواقعة قال النجم المصري للصحفيين "إذا تكلمت اليوم ستشتعل النار".
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