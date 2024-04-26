كرة طاولة: الغدير جبشيت بطل لبنان لفرق الناشئين لعام 2024

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أحرز لاعبو الغدير جبشيت لقب بطولة لبنان لفرق الناشئين بكرة الطاولة بعدما تغلبوا على فريق بريقع 3- 1 في النهائي . وفي تفاصيل اللقاء، فقد فاز محمد بيروتي (جبشيت) على محمد فحص (بريقع) 3-صفر، وعلاء فحص (بريقع) على رامز الدقدوقي(جبشيت) 3-2، وأحمد فحص (جبشيت) على عباس فحص (بريقع) 3-صفر، ورامز الدقدوقي (جبشيت) على محمد فحص (بريقع) 3-صفر.

وعلى المركزين الثالث والرابع ،فاز اللواء صيدا على انترانيك انطلياس 3-2 الثالث الذي حلّ رابعاً. مثل اللواء صيدا بسام صفدية، أحمد حجاوي وصالح الابريق فيما لعب للأنترانيك رامي حنّا، كريم عبدالله، براين مراد.

وكانت منافسات البطولة انطلقت بمشاركة 46 ناد توزعوا على 15 مجموعة انتقل منهم للدور الثاني 16 فريق هم الغدير جبشيت، راسمسقا، الرسالة زوطر، انترانيك انطلياس، هومنتمن بيروت، مار يوسف بيت الككو، مون لاسال، اللواء صيدا، انترانيك سن الفيل، الأهلي صيدا، الهدى عربصاليم، بعبدا الرياضي، الصرفند الرياضي، المعني صيدا وبريقع.

أشرف على المباريات الحكم العام ربيع الملّ (شارة زرقاء) ورئيس لجنة الحكام الدكتور كميل مرعب. قاد المباريات الدوليون مي مرشد رضوان، سارة جابر، غدير سبيتي، والاتحاديون سينتيا غصن، ايلي سليمان، الدكتور فادي الراعي، محمد عليان، علي فحص، ميشال السمعاني، جوزيف مرعب ووائل سيف الدين.

وفي الختام وزّع رئيس الاتحاد جورج كوبلي والأمين العام الدكتور بيار هاني الكأس والميداليات على الفائزين.