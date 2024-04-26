المدرب المرشح لقيادة ليفربول: واثق من أنني سأخوض المهمة

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كشف المدير الفني الهولندي أرنه سلوت، الخميس، أن ناديه فاينورد وليفربول الإنجليزي في مفاوضات بشأنه لخلافة الألماني يورغن كلوب، وأنه "واثق" أن النتيجة "ستكون واضحة في الأيام المقبلة".

وقال سلوت (45 عاما) لقناة "إي إس بي إن": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول الأمر هو أن الناديين في مفاوضات. من الواضح بالنسبة لي أنني أرغب بالانتقال إلى ليفربول. أنا أنتظر الآن لرؤية ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. أنا واثق جدا من ذلك".

ووفقا للقناة، فإن أحد الأمور التي يتم مناقشتها لتخلي فاينورد عن مدربه هو المبلغ الذي يطلبه النادي البالغ نحو 10.5 مليون يورو (11.3 مليون دولار).

وتابع سلوت الذي قاد فاينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 6 سنوات وتوج معه بالكأس المحلية، الأحد: "على الناديين القيام بعملهما ومن بعدها أنتظر. يجب أن أحترم ذلك. سيتضح الأمر من دون شك في الأيام المقبلة".

وكان شابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، المرشح الأول لخلافة كلوب الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم قبل نحو 4 أشهر، لكن الإسباني مدد عقده حتى 2026.

وارتبط اسم البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة بليفربول أيضا، في حين أشارت وسائل إعلام الى أنه تواصل مع وستهام الإنجليزي، الإثنين، لخلافة الاسكتلندي دافيد مويس.

وأبدى الهولندي فيرجيل فان دايك إعجابه بأسلوب مواطنه سلوت الهجومي، معتبرا أنه قد يكون الأمثل لليفربول.

وقال قائد الـ"ريدز" بعد الخسارة المؤلمة أمام إيفرتون صفر-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 29 من الدوري: "من الصعب أن أجيب بالطبع، لكن أعتقد أن أرنه سلوت هو ربما أحد أفضل المدربين الهولنديين حاليا".

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وأضاف: "أعتقد أنه بطريقة لعبه وفلسفته، يمكن أن يكون مدربا لليفربول. لكن أعتقد مما قرأته وسمعته أن الأمور بعيدة عن الاكتمال. سنرى".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري راهنا، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أقل، الأمر الذي يعني أن حظوظه في الظفر باللقب لم تعد قوية.

وسيودع كلوب الفريق في حال عدم التتويج بالدوري، بلقب واحد هذا الموسم هو كأس الرابطة، بعدما خرج من كأس إنكلترا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".