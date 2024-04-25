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قبل مواجهة برايتون.. "خبر سعيد" وآخر صادم لغوارديولا

25
APRIL
2024
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أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن هدافه إيرلينغ هالاند سيغيب عن المباراة التي ستجمع الفريق ضد برايتون آند هوف ألبيونغدا، الخميس، وذلك بسبب الإصابة.
 
وقال غوارديولا للصحفيين الأربعاء إن " إيرلينغ هالاند ليس جاهزا لمباراة الغد، إنها ليست إصابة كبيرة، ولكنه غير متاح لهذه المباراة".
 
ويغيب المهاجم، الذي يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري هذا الموسم مع كول بالمر لاعب تشلسي برصيد 20 هدفا لكل منهما، عن الملعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال الخسارة أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قبلها بثلاثة أيام.
 
ويستعيد السيتي خدمات فيل فودن وجون ستونز، الأربعاء، وفي حال فوزه سيقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق المدرب غوارديولا، الذي خاض 32 مباراة.
 
ورغم تلاشي فرصة السيتي في تكرار الفوز بالبطولات الثلاث في موسم واحد بعد الخسارة أمام ريال مدريد فإن الفريق لديه فرصة لتحقيق الثنائية بعد بلوغ نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد في تكرار للموسم الماضي.
 
وقال غوارديولا: "لقد واجهنا الكثير من المشاكل مع لاعبين مهمين بسبب الإصابات، لكننا لا نزال ننافس. لقد وصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ووصلنا إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ولا نزال ننافس في الدوري الإنجليزي الممتاز".
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