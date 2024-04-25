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المرشح الأول لخلافة كلوب في ليفربول.. دوري واحد في 6 مواسم

25
APRIL
2024
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أشارت صحيفة "ليفربول إيكو" ومصادر أخرى من ليفربول، إن المدرب الهولندي آرني سلوت، أصبح المرشح الأول لخلافة الألماني يورغن كلوب، في تدريب ليفربول الموسم المقبل.
 
وقالت الصحيفة إن سلوت أصبح "المفضل بوضوح" لدى إدارة ليفربول، لأنه "يلائم جميع الصفات التي تبحث عنها الإدارة في المدرب الجديد".
 
ويمتاز سلوت بقدرته على لعب كرة القدم الحديثة بطريقة هجومية، مع ناديه الحالي، فينورد الهولندي، لكن تاريخه في البطولات "خجول".
 
وحقق سلوت لقب الدوري الهولندي مرة واحدة كمدرب، خلال 6 مواسم، وهي مدة عمله كمدرب في مجال كرة القدم.
 
هنا مسيرة المدرب المغمور نسبيا:
 
موسم 2016-2017: أشرف على تدريب نادي كامبور، في دورة الدرجة الثانية في هولندا. عمل كمدرب مشارك مع مدرب آخر يدعى سبايك هالشوف. نجحا معا بتقديم نتائج مميزة للفريق الذي اقترب من التأهل للدرجة الأولى، لكنه خسر في الملحق.
 
موسم 2019-2020: أشرف على تدريب نادي ألكمار الهولندي، بعد فترة من عمله كمساعد في الفريق. أنهى الموسم في المركز الثاني خلف أياكس أمستردام، بفارق الأهداف، في موسم ممتاز للفريق.
 
موسم 2020-2021: تمت إقالته منتصف الموسم بسبب تراجع الموسم ومفاوضاته مع فينورد.
 
موسم 2021-2022: بدأ تدريب العملاق الهولندي فينورد. حصل على جائزة أفضل مدرب في هولندا، بعد أداء قوي، وإنهاء الموسم بالمركز الثالث، والوصول لنهائي بطولة "كونفرنس ليغ" والخسارة من روما الإيطالي 0-1.
 
موسم 2022-2023: حقق لقب الدوري مع فينورد، بعد غياب النادي 6 أعوام عن التتويج.
 
موسم 2023-2024: فقد فرصة الحصول على اللقب، الذي يتجه لنادي آيندهوفن. فينورد سينهي الموسم ثانيا، لكنه حقق لقب كأس هولندا قبل أيام.
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