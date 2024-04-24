النجمُ العُماني الفيصل الزُبير يقود جهود فريق "المنار للسباقات" في سلسلة جي تي المفتوحة والبداية من البرتغال

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يتطلّع البطل العُماني الفيصل الزبير للمشاركة في الجولة الافتتاحية من سلسلة جي تي المفتوحة العالمية لموسم 2024، التي تستضيفها حلبة "الغارف" الدولية في بورتيماو، البُرتُغال نهاية الأسبوع الجاري.و سيقود الفيصل سيارة "فريق المنار للسباقات" من نوع مرسيدس - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو"، ويُشرف على تحضيرها "فريق جيتسبيد"، علمًا بأنه سيتشارك مهام القيادة مع زميله الجديد السائق الكندي ميكائيل غرينير.

يتضمّن موسم 2024 ثماني جولات، البُرتُغال أولًا، يتبعها جولتا ألمانيا وبلجيكا في شهر ايار المقبل، وجولة المجر في حزيران ، وجولة فِرنسا في تموز على حلبة بول ريكار، وجولتا النمسا وإسبانيا في ايلول، ليُختتم الموسم في 20 تشرين الأول في مونزا بإيطاليا. مع ذلك، سيُشارك الفيصل في جولتي بلجيكا على حلبة سبا فرانكورشان وإسبانيا على حلبة برشلونة.

وحول مشاركته المرتقبة تحدث الفيصل قائلاً: "اتطلّع قدماً لإنطلاقة مشواري في سلسلة جي. تي المفتوحة العالمية، ساشارك في 3 جولات، جميعها مع ميكائيل غرينير، وهو لا يعد سائقاً قوياً فحسب وإنما هو شخص أتفق معه بشكل جيد للغاية، سيكون إلى جانبي خلال خوضي غمار تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024 من "أيه دبليو أس" - كأس التحمُّل، وفي الجولات الـ 3 من هذه البطولة". وتابع حديثه قائلاً: "نشارك ضمن صفوف فريق جيتسبيد وفريق المنار للسباقات، ونشعر أن التوليفة قوية للغاية، ولا يوجد ما يمنعنا من المنافسة على الفوز".

فاز الفيصل بلقب جولة البرتُغال العام الماضي، حيث تعاون مع السائق فابيان شيلر، وذلك في نفس السيارة، مسجِّلًا فوزه السابع في سلسلة سباقات جي تي المفتوحة، بعد أن احتل المركز الثالث في الترتيب العام النهائي في موسم 2021، الذي كان أول موسم كاملٍ له في السلسلة العالمية.

كان أقرب مُنافسيهم السائقان صامويل دي هان وتشارلي فاغ من "فريق أوبتيموم لرياضة السيارات"، حيث أنهوا السباق في المركز الثاني في سيارة ماكلارين "720 أس جي تي 3"، فيما أنهى السائقان دييغو مينتشاكا وماركوس سايبرت من "فريق موتوبارك" السباق في المركز الثالث.

وسيقود الفيصل وميكائيل سيارة "فريق المنار" هذا الموسم في كلٍ من سلسلتي جي تي المفتوحة الدولية وتحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024 من "أيه دبليو أس" - كأس التحمُّل، احتل ميكائيل المركز الثاني في سلسلة جي تي المفتوحة الدولية في موسم 2019، وذلك بعد فوزه بأربعة سباقات مع "فريق إميل فري للسباقات" في سيارة لامبورغيني.

وتعاون الفيصل وميكائيل في وقت سابق من هذا الشهر مع السائق النمساوي دومينيك باومان في الجولة الأولى من تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا - كأس التحمُّل على حلبةِ بول ريكار الفِرنسية، حيث أحرزوا مركز الوصافة في فئة الكأس الذهبية.

وسيكون جدول أنشطة حلبة الغارف الدولية مزدحمًا، فإضافةً إلى جولة سلسلة جي تي المفتوحة الدولية، ستُقام في نهاية هذا الأسبوع جولات يورو فورمولا المفتوحة وكأس جي تي أوروبا وسلسلة كأس رينو كليو وكأس ألبين إيلف أوروبا.

حلبة الغارف الدولية من أهم الحلبات الأوروبية، وقد صممها مكتب ريكاردو بينا للهندسة المعمارية، واكتمل تشييدها في تشرين الأول 2008. وقد استضافت عددًا من جولات سلسلة سباقات لومان الأوروبية "إي أل أم أس" و بُطولة ألمانيا لسباقاتا لاساتذة للسيارات السياحية "دي تي أم"، وبُطولة العالم للتحمُّل "دبليو إي سي"، واستضافت إحدى جولات سلسلة جي تي المفتوحة الدولية أول مرةٍ في 2010، واستضافت منذ موسم إحدى جولات بُطولة العالم لسباقات الدرّاجات النارية "موتو جي بيه".

يُقام السباق على مُخطط الحلبة بطول 4.653 كيلومترات، وتبدأ فعاليات الجولة بخوض فترة تجارِب خاصة يوم الخميس، 25 نيسان ، يتبعها ثلاث فترات تجارب حرة يوم الجمعة، 26 نيسان . ومن ثم فترة تصفيات تأهيلية متلفزة يوم السبت تبدأ الساعة التاسعة والنصف، ومدتها نصف ساعة، يخوضها سائقٌ واحد فقط. ومن ثم يخوض السائقون السباق الأول ومدته 70 دقيقة مع انطلاقة متحركة يبدأ الساعة الثانية والربع ظهرًا.

تقام فترة التصفيات التأهيلية للسباق الثاني صباح يوم الأحد، 28 نيسان ، الساعة التاسعة، يتبعها السباق الثاني الذي يمتدُ لساعةٍ واحدة، مع انطلاقةٍ متحركة يبدأ الساعة 12:20 ظهرًا.