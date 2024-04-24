نشر فيديو مداولة حكام الفار في واقعة "هدف الكلاسيكو"

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بعد الهدف الملغى للاعب فريق برشلونة الإسباني لامين يامال المثير للجدل في شباك ريال مدريد، انتشر في إسبانيا تسجيل صوتي لمناقشات بين حكم الساحة وحكام غرفة الفار يبين أنه لم يكن هناك دليل واضح على أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وشارك الاتحاد الإسباني لكرة القدم على منصة "إكس" فيديو يوثق اللحظة التحكمية الجدلية قبل اتخاذ قرار إلغاء هدف لامين يامال.

ويظهر الفيديو لقطات من المباراة ومعها محادثات الحكام حيث تجاوزت الكرة خط المرمى لكن الحارس أندري لونين تصدى لها في نفس الوقت تقريبا، مما أثار الشك حول الهدف الذي سجله يامال من مسافة قريبة من المرمى.

وبعد حديث مطول بين حكم الساحة والحكام داخل غرفة الفار تم إلغاء الهدف لعدم وجود دليل على أن الكرة تجاوزت خط المرمى كما أكد فريق برشلونة.

وأطلق رئيس برشلونة خوان لابورتا النار على التحكيم في الدوري الإسباني بعد إلغاء هدف برشلونة في الكلاسيكو الأحد الماضي.

وطالب رئيس برشلونة، بتقديم دليل قوي على أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى وطلب نشر لقطات صوتية ومرئية تثبت أن قرار إلغاء الهدف صحيح.

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واعتبر الاتحاد الاسباني نشر التسجيل الصوتي بأنها "ممارسة الشفافية"، وقد رفعت السرية عن المناقشة بين الحكم سوتو جرادو وحكام الفار.

وانتهت مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني لكرة القدم بهزيمة فريق برشلونة بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد، ليوسع الفريق الملكي الفارق في الصدارة إلى 11 نقطة.