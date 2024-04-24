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أرسنال "يسحق" تشلسي ويتصدر الدوري الإنجليزي

24
APRIL
2024
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تغلب أرسنال، الذي يسعى بلا هوداة للبقاء منافسا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 5-صفر على غريمه اللندني تشيلسي، الثلاثاء، ليبتعد بفارق 3 نقاط في صدارة الترتيب.
 
ورد أرسنال بشكل قاطع على أي شكوك متبقية حول قدرته على البقاء في إطار المنافسة، حيث منحه لياندرو تروسار تقدما مبكرا، قبل أن يسجل بن وايت وكاي هافرتس هدفين لكل منهما في فترة مبهرة من المباراة مع بداية الشوط الثاني ليكتسح تشلسي المذهول.
 
وشكل هذا رسالة قوية من أرسنال الذي تعافى بشكل مثير للإعجاب من الهزيمة على أرضه أمام أستون فيلا والخروج من دوري أبطال أوروبا، ليزيد الضغط على ليفربول ومانشستر سيتي قبل أربع مباريات متبقية.
 
ويملك أرسنال 77 نقطة من 34 مباراة بينما يملك ليفربول، الذي سيواجه إيفرتون غدا الأربعاء، 74 من 33 مباراة.
 
ويملك مانشستر سيتي حامل اللقب 73 نقطة لكن لديه مباراتين مؤجلتين يبدأن بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الخميس المقبل.
 
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