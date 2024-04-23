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بعد ما حدث في الكلاسيكو.. الاتحاد الإسباني يرفض طلب رئيس برشلونة

23
APRIL
2024
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رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عقب الهزيمة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3-2، الأحد الفائت، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة 32 من الليغا.
 
وأعلن لابورتا صباح أمس الاثنين، أنه طالب بالحصول على التسجيلات والصور التي كانت بين حكم المباراة سيزار سوتو جارادو، وغرفة تقنية الحكم المساعد VAR.
 
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.
 
وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.
 
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ظهور خوان لابورتا والحديث علنا، صباح الاثنين، واتهامه بسوء استخدام تقنية الفار، لم يكن جيدا بالنسبة للاتحاد الإسباني.
 
ووفقا للصحيفة ذاتها، أكد مصدر داخل الاتحاد، أنهم لن يقدموا مطلقا جميع مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرات المختلفة للمباراة، حيث أن بعض الأندية من قبل طلبتها ولم يحصلوا عليها.
 
وأشارت: "لن يحدث أي استثناء مع برشلونة، رغم طلب رئيس النادي بشكل علني عبر وسائل الإعلام، ولن يوافقوا على ذلك حتى لو ذهب النادي الكتالوني إلى مدينة لاس روزاس لكرة القدم لمراجعة الصور هناك".
روسيا اليوم
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