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إنتر يتوج بطلا لـ"الكالتشيو" بالفوز على غريمه ميلان

23
APRIL
2024
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توج إنتر بلقبه 20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على غريمه ومضيفه ميلان ليوسع فريق المدرب سيموني إنزاجي فارقا يصعب تعويضه أمام أقرب مطارديه في جدول الترتيب.
 
ويتفوق إنتر، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 17 نقطة على ميلان صاحب المركز الثاني قبل خمس مباريات من النهاية.
 
حتى الأمطار الغزيرة لم تؤثر على معنويات مشجعي النيرازوري في سان سيرو حيث استعادوا بكل سعادة حقوق التفاخر بالمدينة.
 
سجل فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام للإنتر، وعلى الرغم من أن هدف فيكايو توموري المتأخر لميلان هدد بتأخير الاحتفالات، إلا أن إنتر حافظ على الفوز الذي وسع تقدمه إلى 17 نقطة لا يمكن لميلان صاحب المركز الثاني التغلب عليها، مع بقاء خمس جولات في البطولة.
 
فاز سيموني إنزاجي بأول لقب له في الدوري كمدرب.
 
يتم منح نجمة لكل 10 ألقاب في الدوري الإيطالي. فقط يوفنتوس فاز بأكبر عدد من الجوائز، برصيد 36 وبالتالي ثلاث نجوم.
 
لقد كان الأمر منذ فترة طويلة مسألة متى وليس ما إذا كان إنتر سيفوز بالدوري الإيطالي، وكان يعلم أن القيام بذلك في ديربي ديلا مادونينا في سان سيرو - الملعب الذي يتقاسمه مع ميلان - سيكون مميزًا للغاية، حتى لو كان من الناحية الفنية خارج ملعبه.
 
في ما يأتي سجل الفائزين ببطولة ايطاليا في كرة القدم خلال المواسم العشرة الأخيرة، بعد حسم إنتر اللقب للمرة الـ 20 في تاريخه:
 
2024: إنتر
2023: نابولي
2022: ميلان
2021: إنتر
2020: يوفنتوس
2019: يوفنتوس
2018: يوفنتوس
2017: يوفنتوس
2016: يوفنتوس
2015: يوفنتوس
 
الأندية الأكثر تتويجاً:
36 يوفنتوس
20 إنتر
19 ميلان
9 جنوى
7 بولونيا، تورينو، برو فيرتشيللي
3 نابولي، روما
2 فيورنتينا، لاتسيو
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