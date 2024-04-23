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بونماتي وديوكوفيتش يتوجان في جوائز لوريوس لأفضل الرياضيين

23
APRIL
2024
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توجت أيتانا بونماتي لاعبة وسط منتخب إسبانيا الفائزة بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات بجائزة أفضل رياضية خلال العام كما توج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بجائزة أفضل رياضي خلال حفل توزيع جوائز لوريوس.
 
وكانت بونماتي قد عززت مكانتها كأفضل لاعبة كرة قدم بالفوز بجائزة أفضل لاعبة (ذا بيست) من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وجائزة الكرة الذهبية وكذلك جائزة أفضل لاعبة في كأس العالم ضمن مجموعة من الإنجازات.
 
وصعدت بونماتي للمرة الثانية اليوم على منصة التكريم مع فوز المنتخب الإسباني للسيدات بجائزة أفضل فريق في العام، ليصبح أول فريق نسائي يفوز بالجائزة.
 
وقام توم برادي الفائز سبع مرات بلقب دوري كرة القدم الأميركية بتسليم ديوكوفيتش جائزة لوريوس الخامسة بالنسبة له، وذلك بعد أن قدم المصنف الأول على العالم موسما مبهرا في 2023.
 
وعادل ديوكوفيتش رقم مارجريت كورت القياسي بحصد 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وذلك إثر فوزه بلقب أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي.
 
ووصل ديوكوفيتش إلى النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى في الموسم الماضي، إذ توج أيضا بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة لكنه أحرز المركز الثاني في ويمبلدون.
 
وفاز لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام، الذي حقق انطلاقة هائلة في الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد، بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يفوز بهذه الجائزة.
 
وأحرزت لاعبة الجمباز سيمون بايلز جائزة أفضل عودة لرياضي خلال العام بعد أن توجت بأربع ذهبيات خلال بطولة العالم في العام الماضي، وذلك في أول مشاركة دولية لها منذ أولمبياد طوكيو الذي أقيم عام 2021.
 
وكانت بايلز قد خاضت أولمبياد طوكيو بطموح تحقيق ست ميداليات ذهبية لكنها عادت فقط بميدالية فضية وأخرى برونزية بعد أن غابت عن عدة منافسات بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.
 
وبعدها غابت بايلز، التي تعد لاعبة الجمباز الأكثر تتويجا برصيد 37 ميدالية عالمية وأولمبية، عن الرياضة لمدة عامين لحماية صحتها العقلية قبل أن تحقق عودة ناجحة في العام الماضي.
 
ويتم اختيار المرشحين لجوائز لوريوس الرياضية العالمية من قبل الإعلام العالمي، بينما يتم اختيار الفائزين من قبل 69 عضوا في أكاديمية لوريوس الرياضية العالمية.
 
وتقدم جوائز لوريوس سنويا منذ عام 2000.
 
وفيما يلي قائمة الجوائز والفائزين بها اليوم:
 
أفضل رياضية في العام: أيتانا بونماتي
أفضل رياضي: نوفاك ديوكوفيتش
أفضل فريق: منتخب السيدات الإسباني لكرة القدم
أفضل إنجاز رياضي استثنائي: جود بلينجهام
أفضل عودة لرياضي: سيمون بايلز
أفضل رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة: ديدي دي جروت
أفضل رياضي يمارس ألعابا خطيرة: أريسا ترو
جائزة أفضل عمل خيري: مؤسسة رافائيل نادال.
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