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برشلونة: قد نطلب إعادة مباراتنا ضد الريال

23
APRIL
2024
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قال جوان لابورتا رئيس برشلونة إن فريقه قد يطلب إعادة المباراة التي خسرها 3-2 أمام ريال مدريد أمس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كاملة إذا تم التأكد من صحة فرصة الأمين جمال في الدقيقة 28 التي ألغيت بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.
 
وقال لابورتا إن النادي سيطلب جميع اللقطات والتسجيلات الصوتية للحالة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
 
وتوقفت المباراة مؤقتا لعدة دقائق عندما حاول حكم الفيديو المساعد التأكد من تجاوز تسديدة الأمين جمال خط المرمى، لكنه لم يعثر على زاوية واضحة للكرة ليظل القرار عدم احتساب الهدف.
 
وأضاف لابورتا "إذا تأكد النادي من حدوث خطأ في مراجعة الحالة، سنتخذ كل الإجراءات المتاحة لنعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني ضروري.
 
"إذا تأكدنا من صحة الهدف سنمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة ولن نستبعد طلب إعادة المباراة، مثلما حدث في مباراة أخرى في أوروبا بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد".
 
وتقرر إعادة مباراة في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم بين أندرلخت وجنك بسبب خطأ ارتكبه حكم الفيديو المساعد بعدما أيدت لجنة الانضباط التابعة للدوري طعن جنك.
 
وقال لابورتا إنه غير راض عن "الاستخدام غير السليم" لتقنية حكم الفيديو المساعد، مضيفا أن الأداة تسبب "ارتباكا ومعايير متناقضة حسب المباريات والفرق".
 
وأردف "نتفهم الصعوبة التي يواجهها الحكام، ولكن لهذا السبب توجد مثل هذه الأدوات (مثل تقنية حكم الفيديو المساعد) التي يجب أن تساعد على أن تكون المنافسة أكثر عدالة وليس العكس".
 
ويملك برشلونة 70 نقطة من 32 مباراة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن ريال المتصدر.
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