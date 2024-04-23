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شتوتغارت للتنس.. سيارة بورشه فاخرة لبطلة لا تملك رخصة قيادة

23
APRIL
2024
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توجت لاعبة كازاخستان إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالميا، بلقبها الثالث لهذا العام، بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك من دون عناء يذكر 6-2 و6-2 الأحد في نهائي بطولة شتوتغارت للتنس (500 نقطة).
 
وحصلت اللاعبة على سيارة بورشه جائزة من البطولة، لكن المفارقة أن ريباكينا اعترفت بنفسها قبل المباراة أنها لا تملك رخصة قيادة.
 
وقالت إن حصولها على هذه السيارة الفاخرة قد يشجعها على تعلم القيادة واستخراج رخصة.
 
واحتاجت بطلة ويمبلدون عام 2022 إلى ساعة و9 دقائق كي تحقق فوزها الثاني من أصل 3 مواجهات تجمعها بالأوكرانية البالغة 21 عاما، التي أقصت 3 لاعبات من نادي العشر الأوليات عالميا في طريقها إلى النهائي.
 
وانتزعت ريباكينا شوطين على إرسال منافستها في المجموعة الأولى، ثم كررت ابنة الـ24 عاما الأمر ذاته في الثانية، لتحرز اللقب الثالث لها في 2024 من أصل 5 مباريات نهائية، والثامن في مسيرتها من أصل 19 مباراة نهائية.
 
وقالت لاعبة كازاخستان بعد المباراة: "أود أن أتوجه بالتهنئة لمارتا على هذه الدورة الرائعة. أنت تلعبين بشكل جيد جدا وآمل أن تخوضي المزيد من المباريات النهائية".
 
وكانت الأوكرانية تخوض النهائي الثالث في مسيرتها الشابة، بعد أول عام 2023 حين أحرزت لقبها الأول والوحيد في دورة أوستن، والثاني هذا العام في سان دييغو حين خسرت أمام البريطانية كايتي بولتر.
 
ولم يكن وصول كوستيوك إلى النهائي مفاجئا، إذ بلغت في آخر مشاركاتها إلى الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها على يد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا والتي خرجت في شتوتغارت من دور الأربعة على يد ريباكينا.
 
وتوجهت كوستيوك بالتهنئة لـ"إيلينا وفريقها. إنها تمر بفترة رائعة في الموسمين الأخيرين ويسعدني دائما أن ألعب ضدك".
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