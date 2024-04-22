مانشستر يونايتد ينجو من "دراما كوفنتري"

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نجا مانشستر يونايتد من مفاجأة كبيرة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه على كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح، بعد مواجهة مذهلة انتهت بالتعادل 3-3، الأحد.

وكان يونايتد في طريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رقم 22 بفضل أهداف سكوت مكتوميناي وهاري ماغواير وبرونو فرنانديز.

لكن كوفنتري، الذي لعب في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1987، رد بهدفين سجلهما إليس سيمز وكالوم أوهير، قبل أن يسجل هاجي رايت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعتقد فيكتور تورب الذي حل بديلا مع كوفنتري أنه اقتنص الفوز لفريقه بهدف، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وأهدر كاسيميرو ركلة ترجيح لصالح يونايتد، لكن زميله راسموس هويلوند دفع فريقه نحو المباراة النهائية المرتقبة ضد مانشستر سيتي.