بيان "غريب" من ناد بالدوري الإنجليزي: حذرنا من ميول الحكم

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في واقعة غير معتادة، أصدر ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز بيانا شديد اللهجة لهيئة الحكام، بسبب ما اعتبره "ظلما تحكيميا متعمدا" تعرض له الفريق في مباراة.

المباراة التي أثارت الجدل جمعت إيفرتون ونوتنغهام فورست، الأخير مني بهزيمة بهدفين نظيفين، مما دفع الفريق لإصدار بيان صارم بعد اللقاء الذي أقيم الأحد.

ماذا حصل؟

خلال اللقاء لم يحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء، بدت واضحة، لنوتنغهام فورست، الذي ينافس من أجل البقاء وتجنب الهبوط.

وأصدر فورست بيانا موجها لهيئة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة إيفرتون مباشرة، جاء فيه:

خلال المباراة تعرضنا لـ3 قرارات سيئة للغاية. 3 ضربات جزاء لم يتم احتسابها. لا يمكننا تقبل ذلك ببساطة.

حذرنا هيئة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة، من أن حكم تقنية الفيديو مشجع لنادي لوتون تاون (منافس نوتنغهام فورست على البقاء)، وطلبنا تغييره، لكن ذلك لم يتم.

سيدرس نادي نوتنغهام فورست الآن خياراته القانونية والإدارية.

منافسة للبقاء

ويشهد قاع البريميرليغ منافسة شرسة على البقاء بين نوتنغهام فورست ولوتون تاون، حيث يتقدم الأول بفارق نقطة عن ملاحقه الذي يقع في المركز 18 المؤدي للهبوط.

وصبت خسارة فورست في مصلحة لوتون، الذي أبقى على أمل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.