living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان "غريب" من ناد بالدوري الإنجليزي: حذرنا من ميول الحكم

22
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في واقعة غير معتادة، أصدر ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز بيانا شديد اللهجة لهيئة الحكام، بسبب ما اعتبره "ظلما تحكيميا متعمدا" تعرض له الفريق في مباراة.
 
المباراة التي أثارت الجدل جمعت إيفرتون ونوتنغهام فورست، الأخير مني بهزيمة بهدفين نظيفين، مما دفع الفريق لإصدار بيان صارم بعد اللقاء الذي أقيم الأحد.
 
ماذا حصل؟
 
خلال اللقاء لم يحتسب حكم المباراة 3 ركلات جزاء، بدت واضحة، لنوتنغهام فورست، الذي ينافس من أجل البقاء وتجنب الهبوط.
 
وأصدر فورست بيانا موجها لهيئة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة إيفرتون مباشرة، جاء فيه:
 
خلال المباراة تعرضنا لـ3 قرارات سيئة للغاية. 3 ضربات جزاء لم يتم احتسابها. لا يمكننا تقبل ذلك ببساطة.
 
حذرنا هيئة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة، من أن حكم تقنية الفيديو مشجع لنادي لوتون تاون (منافس نوتنغهام فورست على البقاء)، وطلبنا تغييره، لكن ذلك لم يتم.
 
سيدرس نادي نوتنغهام فورست الآن خياراته القانونية والإدارية.
 
منافسة للبقاء
 
ويشهد قاع البريميرليغ منافسة شرسة على البقاء بين نوتنغهام فورست ولوتون تاون، حيث يتقدم الأول بفارق نقطة عن ملاحقه الذي يقع في المركز 18 المؤدي للهبوط.
 
وصبت خسارة فورست في مصلحة لوتون، الذي أبقى على أمل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   