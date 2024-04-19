أنشيلوتي يكشف ما قاله لغوارديولا بعد فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي

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كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن كواليس حواره مع نظيره في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عقب مباراة فريقيهما أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وجرد ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.

وعقب المباراة وقبل توجهه للاحتفال مع لاعبيه بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ظهر أنشيلوتي وهو يتحدث مع غوارديولا.

وقال المدرب الإيطالي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد هنأت غوارديولا وتمنيت له حظا سعيدا في بقية الموسم".

وأضاف: "مانشستر سيتي تقدم في الموسم الماضي، وهذه المرة جاء دورنا، لقد كان الفوز اليوم (أمس) إنجازا رائعا، وأنا سعيد حقا به والتأهل لنصف النهائي".

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.