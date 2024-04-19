أول تعليق لهالاند بعد خروج فريقه مانشستر سيتي من دوري الأبطال على يد ريال مدريد

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تحسر مهاجم نادي مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند على الطريقة التي ودع بها فريقه مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد.

وودع مان سيتي، حامل اللقب، البطولة القارية إثر خسارته أمس الأربعاء أمام ريال مدريد بركلات الترجيح 3-4 بعدما تعادل الفريقان ذهابا في مدريد 3-3 وفي مانشستر 1-1.

وكتب هالاند في أول تعليق له على هذا الإقصاء عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "من الصعب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا بمثل هذه الطريقة، لكنني لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بهذا الفريق. لقد تركنا قلوبنا هناك وقاتلنا حتى النهاية".

وأكمل: "مازالت أمامنا أهداف أخرى نريد تحقيقها. دعونا نفعل ذلك، شكرا لكم كما هو الحال دائما على الدعم".

وبات ريال مدريد بمثابة عقدة لهالاند، حيث لم يتمكن المهاجم النرويجي من زيارة شباك الفريق الإسباني للمباراة الرابعة على التوالي.