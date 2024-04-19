لماذا رفض لاعبان من ريال مدريد تسديد الركلات الترجيحية ضد مانشستر سيتي؟!

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رفض لاعبان من ريال مدريد الإسباني، تنفيذ ركلات الترجيح خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وضمن الريال تأهله بعد أن جرد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو طلب عدم التسديد، بحجة أن مواطنه إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي، على معرفة به وبطريقة تنفيذ ركلات الجزاء، بحكم تزاملهما في منتخب البرازيل، لذا كان يمكن أن يخمن نيته في مكان وضع الكرة في الركلة الجزائية.

أما دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد لوالده كارلو، فأكد هو الآخر أن الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي رفض تنفيذ ركلة جزائية، عبر تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال فيها:"عندما كانت هناك أربع أو خمس دقائق متبقية، بدأت بالتفكير. جود بيلينغهام مسدد لركلات الجزاء، ولوكا مودريتش مسدد، ولوكاس فاسكيز مسدد جيد جدا. كان ناتشو يتمتع بالخبرة والشخصية، وفي التدريب رأينا أنه مصمم على الذهاب لواحدة".

وتابع:"كان من المقرر أن يكون فيديريكو هو الخامس، لكنه أخبرني أنه كان متعبا للغاية، والحقيقة أنه "مات"، لذلك قررنا أن روديغر سيلعب الركلة.. قرار المسددين هو قرار الجهاز الفني".

وهذه هي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بمان سيتي من المسابقة القارية بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الـ14 القياسي.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.