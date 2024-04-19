دي روسي باق مع "ذئاب روما" حتى الموسم المقبل

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أكد نادي روما الإيطالي، الخميس، أن مدربه دانييلي دي روسي الذي حلّ بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو في يناير الماضي بصفة موقتة، سيبقى في منصبه الموسم المقبل.

وقال مالكا نادي العاصمة الإيطالية دان وراين فريدكين في بيان "بعد لقاء بعد ظهر الأربعاء، يسعدنا أن نعلن أنه سيستمر في منصبه كمدرب بعد موسم 2023-2024"، من دون الإشارة إلى مدة العقد.

وأضاف البيان "منذ تولّيه مسؤولية الفريق، كان له تأثير إيجابي على النادي واستمر في كتابة قصته الاستثنائية مع روما".

ويُعتبر دي روسي، أحد أساطير "ذئاب روما" حيث قضى معظم مسيرته (2001-2019)، وقد خلف مورينيو مطلع العام الحالي بعقد موقت ينتهي في نهاية الموسم حينها.

كان روما آنذاك في المركز التاسع في الدوري الإيطالي، لكنه يحتل حاليا المركز الخامس وفي طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا القادم، لا سيما بأن إيطاليا مرشحة بقوة للحصول على بطاقة خامسة للمشاركة في المسابقة القارية بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فاز روما بإشراف دي روسي الذي كان حتى ذلك الحين يدرب سبال (2022-23)، بثمانٍ من مبارياته الـ 11 في الدوري.

ويستضيف روما فريق ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-0 على ملعب سان سيرو.