بالصورة - تتويج فريق سبيدبول شكا بطل لبنان بكرة الطائرة للمرة الخامسة بحضور النائب جبران باسيل

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استعاد سبيد بول شكا بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، ورفع عدد القابه الرسمية في المسابقة الى خمسة، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي ومنافسه وجاره الشباب البترون بثلاثية نظيفة 3 - 0 من خمس مباريات ممكنة.



ولم يخيّب سبيد بول عشاقه الدين احتشدوا بكثافة في قاعة حامات بساحل البترون عصر اليوم امام جمهور غفير تقدمه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.



وحقق سبيد بول فوزه الثالث 3 - 0 (الاشواط 25 - 23، 25 - 22، 25 - 17).



قاد المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل وايلي وهبة.



وكان الدور النهائي تعطّل العام الماضي في هذه القاعة بين سبيد بول والانوار، بعد قرار الحكم الدولي حنا الزيلع عدم اكمال المباراة والنتيجة 2 - 1 في مصلحة سبيد بول.



في حين خاض الشباب البترون الدور النهائي للمرة الاولى في تاريخه.