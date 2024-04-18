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نوير يحقق إنجازا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا

18
APRIL
2024
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حقق الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، إنجازا تاريخيا في سجلات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منذ بداية مشواره الكروي.
 
وانتزع بايرن ميونخ بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ضيفه أرسنال بهدف دون رد أمس الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.
 
وحافظ نوير على نظافة شباكه أمام أرسنال، ووصل إلى تحقيق 58 مباراة خرج فيهم بشباك نظيفة من منافسات دوري أبطال أوروبا، بفارق مباراة واحدة عن الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس، الذي يمتلك 57 مباراة، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
 
ويأتي جيانلويجي بوفون، أسطورة الكرة الإيطالية، والحارس التاريخي لفريق يوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 52 مباراة، خرج فيهم بشباك نظيفة من البطولة الأوروبية.
 
وحجز البايرن مقعده في الدور نصف النهائي بتفوقه على أرسنال في مجموع المباراتين 3-2، بعدما انتزع تعادلا ثمينا من ملعب "الغانرز" بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب.
 
ويلعب بايرن ميونخ في المربع الذهبي مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بعدما أطاح الميرنغي بحامل اللقب مانشستر سيتي من ربع النهائي.
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