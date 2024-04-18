رونالدو يكسب قضيته ضد يوفنتوس

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حكم القضاء الإيطالي، يوم الأربعاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في القضية التي رفعها ضد ناديه الأسبق يوفنتوس، بسبب رواتبه المؤجلة.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، سيتعين على يوفنتوس دفع ما يقرب من 10 ملايين يورو مستحقة لصالح رونالدو كرواتب منذ فترة وجوده في النادي.

وتعود هذه المستحقات إلى المدفوعات الشهرية المؤجلة لرونالدو أثناء اندلاع جائحة كورونا، فيما يسمى بقضية "مناورات الرواتب".

وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في صيف عام 2021 قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائيا ضد يوفنتوس للمطالبة بها.

وبعد رحيله عن يوفنتوس عاد رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد وقضى معه موسما ونصف موسم قبل أن يوقع لنادي النصر السعودي في يناير 2023.