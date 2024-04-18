البايرن إلى نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال

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سجل يوزوا كيميش هدفا في الشوط الثاني ليقود بايرن ميونيخ للفوز 1-صفر على ضيفه أرسنال والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم متفوقا 3-2 في مجموع المباراتين.

ويواجه بايرن، الذي خسر لقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عاما لصالح باير ليفركوزن قبل خمس جولات على النهاية، في قبل النهائي مانشستر سيتي أو ريال مدريد.

أحرز كيميش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعدما أرسل رافائيل جيريرو تمريرة عرضية قابلها اللاعب الدولي الألماني بضربة رأس قوية سكنت شباك أرسنال.

وكاد جابرييل مارتينيلي أن يسجل للفريق الزائر بعد مرور 20 دقيقة حين راوغ مدافعي بايرن لكن مانويل نوير حارس بايرن خرج من مرماه سريعا لينقض على الكرة قبل الجناح البرازيلي.

وأطلق المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن تسديدة من مدى قريب بعدها بدقيقتين لكن ديفيد رايا حارس أرسنال أنقذها بنجاح.

وعاد مارتينيلي ليهدر فرصة محققة بعد مرور نصف ساعة حين تلقى تمريرة عرضية من مارتن أوديجارد ليقابلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة إلى الحارس نوير.

وكاد جمال موسيالا أن يحسم المباراة بهدف ثان في الدقيقة 87 حين أطلق تسديدة من يسار منطقة الجزاء لكن الحارس رايا أنقذها بنجاح.

وأطلق أوديجارد تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء وبدا أن نوير أبعدها إلى ركلة ركنية لكن الحكم احتسبها ركلة مرمى وهو ما أثار غضب قائد أرسنال.

وعاد موسيالا ليهدر فرصة أخرى قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي حين سدد من داخل منطقة الجزاء لكن رايا تصدى لها بنجاح.

ولم يتغير أداء أرسنال، الذي لم يبلغ الدور قبل النهائي منذ 2009، في الدقائق الأخيرة رغم تغييرات المدرب ميكل أرتيتيا بإشراك جابرييل جيسوس ولياندرو تروسار.

وتأهل بايرن للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ أربع سنوات حين توج باللقب عام 2020.