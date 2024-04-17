مبابي: سأكون فخورا بالفوز بدوري الأبطال مع سان جرمان

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قال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، إنه سيشعر بفخر كبير إذا نجح أخيرا في مساعدة النادي الفرنسي على الفوز بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 4-1 على مضيفه برشلونة والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقلب باريس سان جرمان تأخره 3-2 ذهابا إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

وقال مبابي، الذي من المقرر أن يغادر باريس سان جرمان هذا الصيف مع تكهنات بأن يكون ريال مدريد وجهته المقبلة، للصحفيين إن مستقبله لا يشغله وإن كل تركيزه ينصب حاليا على تحقيق المجد للفريق الفرنسي.

وقال مبابي للصحفيين أمس الثلاثاء "أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان".

وأضاف "أنا فخور بوجودي في باريس سان جرمان منذ اليوم الأول. الأمر لا يتعلق بالأوقات الحلوة والمرة التي أمضيتها هنا. أشعر بالفخر لتمثيل هذا النادي الذي يدافع عن ألوان العاصمة الفرنسية. هذا الشيء يحمل مذاقا خاصا لأني نشأت هنا.. السعادة لا تسعني الليلة. أمامنا خطوة أخرى قبل أن نصل إلى النهائي في ويمبلي لذلك نحن بحاجة إلى التحلي بالهدوء".

ويلعب باريس سان جرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم برشلونة بعد 12 دقيقة فقط من صفارة البداية عبر البرازيلي رافينيا بعدما راوغ الأمين جمال دفاع سان جرمان على الجانب الأيمن ومرر كرة متقنة نحو البرازيلي الذي أسكن الكرة في الشباك.

إلا أن باريس سان جرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 29 بعد خطأ على باركولا الذي كان في وضع انفراد بطريقة مثالية.

وتمكن عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة السابق، من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جرمان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية منخفضة رائعة من باركولا.

وواصل باريس سان جرمان الضغط في الشوط الثاني حتى تمكن فيتينيا من وضع الضيوف في المقدمة بعد 54 دقيقة.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها ديمبلي باتجاه أشرف حكيمي الذي مرر الكرة إلى فيتينيا غير المراقب خارج المنطقة ليطلق تسديدة من مسافة بعيدة سكنت شباك برشلونة.

ولم يتوقف ضغط باريس سان جرمان حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد عرقلة جواو كانسيلو لديمبلي، سددها مبابي في الزاوية العليا بنجاح.

وبينما حاول برشلونة تسجيل هدف لدفع المباراة نحو وقت إضافي، استفاد مبابي من هجمة مرتدة ليسجل من مسافة قريبة قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي ويحسم فريقه مقعده في قبل النهائي أمام بروسيا دورتموند.

وقال مبابي "لقد فزنا على فريق عظيم الليلة. لكن حتى لو خسرنا، سأكون فخورا بكوني باريسيا.

"السعادة لا تسعنا بالفوز على منافس كنا نتوق للتفوق عليه لقطع خطوة نحو النهائي. نهدي هذا الفوز للجماهير التي جاءت إلى هنا لدعمنا وأيضا للمشجعين في بلادنا. إنها ليلة يجب أن نفخر بها".