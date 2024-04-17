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بوكيتينو يعلق على "شجار ركلة الجزاء".. ويشيد بهذا اللاعب

17
APRIL
2024
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كان ينبغي على ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي أن يكون سعيدا بعد فوز فريقه الساحق 6-صفر على إيفرتون، الإثنين، لكن بدلا من الاحتفال برباعية كول بالمر وأدائه الرائع شعر بالغضب من شجار لاعبيه على أرض الملعب.
 
وتقدم تشلسي 4-صفر بعد ثلاثية بالمر في الشوط الأول وهدف نيكولاس جاكسون عندما حصل الفريق على ركلة جزاء إثر عرقلة نوني مادويكي في المباراة التي أقيمت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.
 
ودخل جاكسون ومادويكي في شجار على الكرة بينما كان ينتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، فيما كان بالمر في تنفيذ ركلات الجزاء يقف بجانبهما في حيرة من أمره.
 
وفي النهاية اضطر القائد كونور غالاغر للتدخل وإبعاد الثنائي ومنح الكرة إلى بالمر الذي نفذ الركلة بنجاح ليسجل تاسع أهدافه من ركلات الجزاء بين 9 ركلات في الدوري.
 
وقال بوكيتينو للصحفيين: "اللاعبون يعرفون أن بالمر صاحب الترتيب الأول في تنفيذ ركلات الجزاء. أنا منزعج للغاية من الموقف. الصورة التي أرسلناها إلى كل دولة تشاهدنا - أريد الاعتذار".
 
وتابع: "لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ومن العار الحديث عن ذلك بعد هذه المباراة التي لا تصدق. يحتاج اللاعبون إلى إظهار تعطشهم للتسجيل ولكن ليس بهذا الموقف. لن أقبل هذا مرة أخرى. أعد بذلك".
 
وأشاد المدرب الأرجنتيني بغالاغر لتدخله وتركه اللاعبين في موقف لا يحسدون عليه.
 
وقال: "في بعض الأحيان بالنسبة للاعبين الشبان، تكون الأمور الشخصية أهم من الفريق، لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم بحاجة إلى الأداء من أجل الفريق والتعلم بسرعة.
 
وأضاف: "هذه هي الأشياء التي نأخذها في الاعتبار للموسم المقبل. إذا لم يتعلموا، فنعم، سنتخذ بعض القرارات. عندما تسألني عن سبب عدم ثبات المستوى أو عدم أدائنا في بعض الأحيان، فذلك بسبب المعايير وهم بحاجة إلى التعلم بسرعة لأن متطلبات البطولة عالية للغاية".
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