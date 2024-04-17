بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة العين والهلال

A + A -

كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، تأجيل مباراة العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، لحساب دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم الاستقرار الجوي، الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت قناة "أبوظبي الرياضية" أن هناك اتجاها لإقامة المباراة الأربعاء في نفس التوقيت، أي الثامنة بتوقيت الإمارات (الرابعة بتوقيت غرينتيش).

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الأربعاء، يرافقها سقوط كميات وفيرة من الأمطار على مختلف مناطق الدولة.

وتأهل العين إلى نصف النهائي بعد فوزه في دور الربع على النصر السعودي، فيما ضمن الهلال بطاقة المرور إلى المربع الذهبي عقب تفوقه على الاتحاد السعودي.

وتجرى الأربعاء مباراة نصف النهائي الثانية بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.

هذا ومن المنتظر أن يجرى الإياب يومي 23 و24 أبريل.