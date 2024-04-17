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بالفيديو.. مشهد "غير مفهوم" لجمهور برشلونة أمام حافلة فريقهم

17
APRIL
2024
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قبل دقائق من انطلاق مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، وثق بعض المشجعين "مشهدا غير مفهوم".
 
وتجرى، مساء الثلاثاء، المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الكتالوني.
  
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه عند وصول الحافلة التي تقل لاعبي البلوغرانا إلى الملعب، قام بعض مشجعي برشلونة المتعصبين برشق الحافلة بالحجارة والقنينات.
 
وأضافت: "لم يدرك هؤلاء أنهم كانوا في الحقيقة يرشقون الحافلة التي تقل لاعبي فريقهم وليس حافلة سان جرمان".
 
وتابعت: "قد يكون سبب هذا الخطأ هو كمية الدخان الكبيرة الناتجة عن الشعل الدخانية، والتي يبدو أنها منعت الجماهير من رؤية الحافلة بوضوح".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن اللحظة كانت "سريالية  وغير مفهومة ولم يلاحظها أحد في البداية".
 
وعلق متابعون على الفيديو بالقول إن الاستقبال كان "عدائيا" و"لا يتناسب مع قيمة المباراة"، التي سيبحث فيها برشلونة عن بطاقة المرور إلى المربع الذهبي.
 
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