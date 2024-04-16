3 ألقاب على المحك.. غوارديولا يكشف فرص مانشستر سيتي

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه يتألق تحت الضغط عندما يكون كل شيء على المحك، إذ يواصل الفائز بالثلاثية الموسم الماضي سعيه للحصول على 3 ألقاب أخرى هذا الموسم.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل 6 جولات على نهاية الموسم، ويستضيف ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ثم يواجه تشلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول فرص فريقه في الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم، قال غوارديولا بعد فوزه 5-1 على لوتون، السبت الماضي، بالدوري الممتاز "إنهم يحبون اللعب تحت الضغط. متأكد من أننا سننافس حتى النهاية. لأنني أعرفهم. أرى الوجوه قبل المباريات وفي الاجتماعات. كيف يستعدون".

وتابع: "هذا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا؟ لا. لا أقول ذلك. لكن هل سننافس؟ هذا أمر مؤكد".

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على المنافس من خلال أسلوب لعبنا".